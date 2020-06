Polskie górnictwo odstaje od światowego. Koronawirus nie pomaga

W polskim górnictwie często wydajność na jednego zatrudnionego oscyluje wokół 700 ton na jednego zatrudnionego rocznie. Natomiast w USA czy Australii ta wydajność na jednego zatrudnionego rocznie wynosi do 10 tysięcy ton. To oczywiście głównie pochodna korzystnych warunków geologicznych, ale w krajowej branży wciąż wiele pozostaje do zrobienia, między innymi w zakresie organizacji pracy.

Wiele kopalń ulokowanych na Górnym Śląsku jest eksploatowanych od lat, a warunki górniczo-geologiczne są coraz trudniejsze.

Schodzimy z wydobyciem coraz głębiej.

To z kolei przekłada się na wzrost zagrożeń oraz kosztów.