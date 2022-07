Polskie kopalnie mogą zwiększyć wydobycie

Zapowiadany wzrost wydobycia przez Polską Grupę Górniczą - o nawet 1,5 miliona ton - pierwsze efekty mógłby przynieść po około dwóch latach.

- Być może nie każdy będzie zadowolony z ilości węgla, którą uda się nabyć, niemniej jednak celem głównym jest to, żeby nie zabrakło go w gospodarstwach domowych na najbliższy sezon - tak Rajmund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej komentuje sytuację na rynku węgla.

Mówi zarazem, że jego koncern rozważa zwiększenie podaży węgla.

- Oczywiście skala potrzeb jest zbyt duża, żebyśmy mogli z dnia na dzień rozwiązać problem. W najbliższym okresie będzie to niezwykle trudne - zastrzega jednak.

Zdaniem wielu ekspertów to wręcz niemożliwe; zapowiadany wzrost wydobycia przez PGG - o nawet 1,5 miliona ton - pierwsze efekty miałby przynieść dopiero po około dwóch latach.

- Możliwość istotnego zwiększenia wydobycia w kopalniach węgla kamiennego to proces, który wymaga czasu (efektów należy oczekiwać w najlepszym przypadku od 1,5 do 2 lat od decyzji) i inwestycji - finansowych, ale i np. rozcięcia nowego pola ścianowego. To nakłady kilkudziesięciu, a teraz może nawet i kilkuset milionów złotych - mówi dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek.

Jak podkreśla, należy też pamiętać zagrożeniach naturalnych i bezpieczeństwie.

- Z wielu powodów jesteśmy ograniczani, jeśli chodzi o produkcję - z uwagi na występujące zagrożenia. Bardzo często takie niebezpieczeństwa, jak metan czy też tąpania, powodują, że niestety trzeba ograniczać postęp prac na ścianach; bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze. Musimy postępować zgodnie z zaleceniami - po to, żeby ten węgiel eksploatować w sposób bezpieczny - dodaje Stanisław Prusek.

Mimo to Rajmund Horst, wiceprezes ds. produkcji w Polskiej Grupie Górniczej, zapewnia, że nowe inwestycje to dobry krok.

Czytaj też: Kryzys to wina firm energetycznych. "Niech teraz sprowadzą ten tani węgiel..."

Węgiel można było gromadzić

Jesienią ub. roku w WNP.PL pisaliśmy o tym, że Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła wykup węgla, który rok wcześniej został interwencyjnie skupiony przez ówczesną Agencję Rezerw Materiałowych. Zamiast gromadzić węgiel na Centralnym Składowisku Agencji Rezerw Materiałowych spółka upłynniała go na rynku.

Z perspektywy czasu Rajmund Horst wciąż zapewnia, że była to dobra decyzja.

- Węgiel został wykorzystany - i chyba o to chodzi. Trudno to inaczej oceniać. Istotne, że został w sposób właściwy zagospodarowany - ocenia wiceprezes.

I dodaje, iż w swoim czasie zwały przykopalniane zapełniono praktycznie w 100 proc. - de facto przekraczały zdolności magazynowania PGG.

- W związku z tym wykorzystywaliśmy również różne formy zewnętrznego składowania węgla... I stąd wzięła się taka decyzja: najpierw składowania, sprzedaży, a później odkupu - wyjaśnia.

Innego zdania jest szef Solidarności Polskiej Grupy Górniczej.

- Wtedy mogło być inaczej, mogło być tak, że całe 6,5 miliona ton z PGG, 2 miliony z Taurona trzeba było "rządowo" odkupić, jeżeli energetyka nie chciała brać i teraz nie mielibyśmy problemu z węglem, bo 9 milionów ton byłoby więcej na rynku - komentuje Bogusław Hutek.

Czytaj też: Polska Grupa Górnicza odkupuje węgiel od rządowej agencji rezerw