Ponad 2 mld zł na inwestycje JSW w 2019 roku. Priorytety są jasno określone

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przewiduje w roku 2019 w ramach nakładów inwestycyjnych wydać ponad 2 mld zł. Jak dowiedział się portal WNP.PL, w tym ok. 580 mln zł (29 proc.) na budownictwo inwestycyjne, 650 tys. zł (32 proc.) na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - głównie na zakup maszyn i urządzeń, 540 mln zł (27 proc.) to nakłady związane z drążeniem wyrobisk przygotowawczych oraz 250 mln zł (12 proc.) to nakłady związane z najmami/ leasingami maszyn i urządzeń.

Wiadomo, że największe problemy występują w dalszym ciągu z realizacją zadań związanych z drążeniem górniczych wyrobisk korytarzowych, które wpływają bezpośrednio na możliwości przygotowania frontu eksploatacyjnego kopalń w latach następnych.

Sytuacja ta dotyczy zarówno wyrobisk korytarzowych kapitalnych, jak i przygotowawczych.

Jednak w tym zakresie JSW podjęła działania zmierzające do poprawy sytuacji.