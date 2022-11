Ponad 6 miliardów złotych zysku polskiej spółki górniczej

Po trzech kwartałach roku grupa JSW niemal podwoiła przychody, mimo realnego spadku wielkości sprzedaży do nabywców zewnętrznych. Gwałtowny wzrost wyników to przede wszystkim zasługa co najmniej podwojenia się cen koksu i potrojenia cen węgla.

Skonsolidowane przychody grupy JSW w trzech kwartałach tego roku wyniosły 16,049 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 137,5 proc.

Skonsolidowany wynik EBITDA grupy wyniósł 8,733 mld zł, co stanowi rok do roku ponad ośmiokrotny wzrost.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,36 mld złotych. Przed rokiem grupa poniosła stratę netto w wysokości 62,7 mln zł.

Produkcja węgla w grupie JSW w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosła 10,6 mln ton i była wyższa rok do roku o 3,9 proc. Produkcja koksu spadła natomiast z 2,8 mln ton do 2,5 mln ton. W trzech kwartałach br. udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji kopalń JSW netto wyniósł odpowiednio 77,5 proc. i 22,5 proc.

Wielkość produkcji koksu w grupie w ciągu trzech kwartałów br. zmalała o 0,3 mln ton wobec produkcji osiągniętej w analogicznym okresie 2021 r.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych nie zmieniła się, pozostając na poziomie 7,6 mln ton. Sprzedaż koksu natomiast spadła z 2,7 mln ton w omawianym okresie roku 2021 do 2,5 mln ton obecnie. Oznacza to spadek o 7,4 proc.

Wysokie ceny pozwoliły na znaczny wzrost przychodów grupy

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku wyniosły 8,956 mld zł, co oznacza wzrost o 194,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 237,5 proc.

W omawianym okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży w segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 6,463 mld zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku. To wynik wyższej średniej ceny sprzedaży koksu o 109,6 proc.

Segment węgla osiągnął znacznie lepsze wyniki niż segment koksu

Wynik EBITDA w segmencie wydobycia węgla wyniósł 8,020 mld złotych, a w segmencie koksu 764,4 mln złotych. Podczas gdy w segmencie węgla oznacza to przejście od straty do wysokiego zysku, w segmencie koksowym wynik był gorszy niż przed rokiem.

Wojna na Ukrainie i wywołana przez nią niepewność to podstawa wzrostów

Na wyniki JSW znaczny wpływ miały skutki wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie i sankcji, jakie w wyniku tej wojny nałożono na Rosję. Widoczne to było szczególnie w segmencie koksu i węgla koksowego. JSW jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego. Brak pewności dostaw, wywołany brakiem węgla i koksu z Ukrainy i Rosji spowodował przekroczenie przez ceny węgli koksowych historycznych maksimów.

Ceny węgla (zarówno energetycznego, jak i koksowego) po znacznym wzroście w drugim kwartale zaczęły potem wyraźnie spadać.

Wśród czynników wywierających istotny wpływ na działalność i wyniki Grupy JSW, przedstawiciele firmy w kwartalnym sprawozdaniu wskazali oprócz cen, także wielkość popytu. "Z uwagi na zmienność tych cen, wywierają one zawsze znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy. Jednocześnie na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut" - czytamy w sprawozdaniu.

Na sytuację spółki wpływ miały także wydarzenia jednorazowe

"Innymi znaczącymi czynnikami ściśle ze sobą powiązanymi, mającymi wpływ na wyniki finansowe grupy są: stale rosnąca inflacja, wzrost kosztów energii, wzrost cen materiałów i usług oraz wzrost kosztów pracy. Wzrost wartości powyższych elementów znacząco wpływa na sytuację finansową grupy i jest odczuwalny zarówno w krótkim okresie czasu, jak i długookresowo" - podano.

„Ponadto do zdarzeń i uwarunkowań, które mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki, możemy zaliczyć zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych oraz czynników zewnętrznych. Dodatkowo, w związku ze zmianami legislacyjnymi i polityką w zakresie dbałości o klimat i środowisko naturalne ze strony UE, można zaobserwować coraz silniejszą presję na podmioty gospodarcze z branży wydobywczej i stalowej" - czytamy w raporcie.

W poniedziałkowym sprawozdaniu JSW poinformowała również o postępach dotyczących eksploatacji złoża węgla koksowego Bzie-Dębina. Obecnie eksploatowana jest tam jedna ściana wydobywcza, z której do końca trzeciego kwartału wydobyto ok. 282,5 tys. ton węgla. Przeanalizowano "różne warianty przyszłego funkcjonowania kopalni oraz opracowano optymalny model jej możliwości produkcyjnych".

W styczniu powstanie nowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie

"W wyniku przeprowadzonych prac zdecydowano, aby roboty projektowane w złożach Bzie-Dębina 2-Zachód oraz Bzie-Dębina 1-Zachód były częścią zakładu górniczego sąsiedniej kopalni KWK Borynia-Zofiówka, jako odrębny Ruch. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2023 roku zostanie utworzona kopalnia trójruchowa o nazwie KWK Borynia-Zofiówka-Bzie" - podała spółka.

JSW zakłada, że brak dostaw węgla, koksu i produktów węglopochodnych z Rosji i Ukrainy nadal będzie wpływać na wzrost popytu na jej produkty, a wysokie ceny będą miały wpływ na jej wyniki finansowe. „Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji, nie można jednak przewidzieć okresu utrzymywania się (pomimo spadku notowań) dalej wysokich cen. Wojna w Ukrainie wpłynęła na wzrost prognozowanych cen w średnim okresie, co wynika z ograniczenia podaży nisko kosztowych węgli rosyjskich. Kryzys na rynku surowców energetycznych w Europie może doprowadzić do zmian polityki klimatycznej, które mogą pozytywnie wpłynąć na warunki funkcjonowania Grupy w średnim okresie” - czytamy w raporcie JSW.