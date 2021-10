Ponad 600 pracowników JSW przejdzie do innej spółki. Chętnych 3 razy więcej

Z początkiem 2022 r. 615 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej przejdzie - wraz z majątkiem oddziału Jastrzębie III - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, by tam skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w nowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Chętnych było prawie trzykrotnie więcej.

Chodzi o tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż cztery lata pracy oraz jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce - na dole lub na powierzchni - co najmniej rok.

Takie rozwiązania przewiduje przyjęta 1 października przez Sejm nowelizacja tzw. ustawy górniczej, którą teraz ma zająć się Senat. Po ostatecznym przyjęciu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta ustawa ma wejść w życie z początkiem grudnia br. Na jej podstawie - jak informował wcześniej resort aktywów państwowych - do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń zostanie przekazany majątek kopalń: Pokój (z Polskiej Grupy Górniczej) i Jastrzębie III (z Jastrzębskiej Spółki Węglowej).

Wraz z nieprodukcyjnym majątkiem do spółki restrukturyzacyjnej zostanie przeniesiona grupa pracowników, by tam mogli skorzystać z ustawowych osłon. Jak podano w trakcie prac nad ustawą w Sejmie, łącznie z obu zakładów do SRK ma trafić 3719 osób, z których 1371 ma otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne, a 2348 skorzysta z urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładów przeróbki węgla.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej przyjmowanie wniosków dotyczących przejścia pracowników do SRK rozpoczęto już w maju tego roku. W sumie pracownicy zatrudniającej blisko 22 tys. osób spółki złożyli 1804 wnioski. Początkowo ówczesny zarząd JSW zgadzał się na odejście ok. 550 pracowników. Ostatecznie liczba ta będzie o kilkadziesiąt osób większa.

"Po aktualnej weryfikacji złożonych wniosków pracowniczych, 615 pracowników JSW uzyskało zgody dyrektorów zakładów na przejście do SRK. Planuje się przekazanie pracowników do spółki restrukturyzacyjnej na dzień 1 stycznia 2022 r." - poinformował we wtorek rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sławomir Starzyński.

"Liczba wyrażonych zgód na przejścia pracowników do SRK jest mniejsza niż złożonych wniosków, co jest podyktowane zapewnieniem ciągłości realizacji założonych zadań produkcyjnych zakładów JSW" - wyjaśnił rzecznik.

Przedstawiciele jastrzębskiej spółki zakładają, że podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania oddziału Jastrzębie III do SRK nastąpi w ostatnich dniach tego roku, 30 lub 31 grudnia, zaś "wydanie przedmiotu umowy", czyli przekazanie wydzielonego majątku wraz z załogą do SRK - 1 stycznia 2022 r.

Wcześniej zainteresowani osłonami pracownicy różnych kopalń JSW, którzy dostali zgodę na odejście, zostaną formalnie przeniesieni do oddziału Jastrzębie III. Jego nieprodukcyjny majątek jest już przygotowany do przekazania. To tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa, na którą składa się blisko 37-hektarowy teren wraz z obiektami budowlanymi - to m.in. budynki nadszybia, maszyny wyciągowej, nagrzewnic oraz budynek administracyjny.

"Na przekazywany majątek składają się też elementy infrastruktury na powierzchni oraz infrastruktury dołowej, m.in. rurociągi, linie energetyczne, zbiorniki, tory kolejowe i drogi" - poinformował PAP rzecznik JSW.

Wnioski pracowników zainteresowanych przejściem do SRK i skorzystaniem z osłon socjalnych od ub. tygodnia przyjmuje także największa górnicza firma - zatrudniająca ok. 38,9 tys. osób Polska Grupa Górnicza. Chęć skorzystania z urlopów przedemerytalnych lub odpraw można zgłaszać do 2 listopada. Po zakończeniu naboru, jeszcze w listopadzie, dyrektorzy kopalń i zakładów podejmą decyzje dotyczące tego, kto z pracowników będzie mógł skorzystać z osłon. PGG zamierza przekazać do SRK ruch Pokój w Rudzie Śląskiej, będący częścią kopalni zespolonej Ruda.

Również do 2 listopada chęć skorzystania z osłon mogą deklarować pracownicy spółki Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary. Zgoda na odejście pracownika może być udzielona tylko wtedy, gdy zapewnione będzie niezakłócone funkcjonowanie kopalni. Warunkiem przejścia będzie także przekazanie do SRK części majątku do likwidacji.