Ponad 78 mln zł unijnego dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne PGG

Polska Grupa Górnicza (PGG) pozyskała ponad 78 mln zł unijnego dofinansowania na trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne, które powstaną na pogórniczych nieużytkach w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej. Łączny koszt tych przedsięwzięć przekracza 94 mln zł.

"Energia zostanie wykorzystana m.in. na potrzeby własne PGG, co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci, a w konsekwencji na większą niezależność energetyczną spółki. Przedsięwzięcie stworzy też nowe miejsca pracy dla osób nadzorujących pracę instalacji" - poinformował we wtorek ( 7 lipca) prezes PGG Tomasz Rogala.





Uruchamianie instalacji fotowoltaicznych na terenach pogórniczych to jeden z elementów planu transformacji PGG - największego polskiego producenta węgla kamiennego. Spółka przygotowała specjalną "zieloną księgę", poświęconą m.in. możliwości dywersyfikacji kierunków rozwoju firmy w oparciu o odnawialne źródła energii na nieużytkach śląskich kopalń.

Planowana łączna moc trzech nowych instalacji to ok. 28 megawatów, co pozwoli na produkcję ok. 29 tys. megawatogodzin energii elektrycznej rocznie. To ilość mogąca zasilić ponad 13 tys. gospodarstw domowych. Obliczono, że realizacja projektów pozwoli uniknąć emisji ok. 24 tys. ton dwutlenku węgla.

Pierwszą pilotażową elektrownię słoneczną PGG uruchomiła jesienią ub. roku w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej - części kopalni zespolonej Ruda. Prąd wytwarzany w 1109 panelach fotowoltaicznych na dachach dziewięciu budynków - od dyrekcji po lampownię - zasila tam biura, urządzenia i maszyny górnicze. Obecnie, przy słonecznej pogodzie, produkcja prądu jest tam najwyższa w ciągu roku.

W lutym br. - po sporządzeniu studiów wykonalności - PGG złożyła wniosek o dofinansowanie trzech większych instalacji fotowoltaicznych ze środków programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020.

W ostatnim czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki pierwszego etapu konkursu w tym zakresie. Projekt pod nazwą "PGGREEN - dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne" ma otrzymać 15,6 mln zł dofinansowania dla inwestycji w Chełmie Śląskim, 6,5 mln zł dla instalacji w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach oraz ponad 56 mln zł dla przedsięwzięcia w Gierałtowicach.

"Projekty będą polegać na zagospodarowaniu na potrzeby produkcji elektryczności terenów zwałowisk pogórniczych, a także zespołów budynków kopalnianych, które do tej pory są mało atrakcyjnymi terenami dla gmin. Trwają już postępowania przetargowe na wykonanie projektów poszczególnych instalacji" - poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Zespoły paneli fotowoltaicznych mają stanąć na poprzemysłowych gruntach - PGG chce wykorzystać do tego celu m.in. zasypane zbiorniki, hałdy i tereny pokopalniane. Trzy planowane instalacje pozwolą zagospodarować ok. 52 hektary hałd.

Dodatkowo na przyległych terenach wyznaczono grupę zabudowań kopalnianych, na których także można będzie zainstalować panele generujące prąd z energii słonecznej. Firma pracuje nad kolejnymi przedsięwzięciami w ramach tzw. Green Book PGG - opracowania, opisującego nowe kierunki rozwoju w oparciu o potencjał górnictwa.