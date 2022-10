Ponad 1000 gmin już zadeklarowało odbiór węgla od naszych importerów - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w sobotę po odprawie sztabu węglowego.

- "Wszystkich, którzy jątrzą, sieją nienawiść proszę, aby posłuchali Rady Europejskiej, naszego wezwania do właściwej interpretacji przyczyn tego kryzysu" - dodał polityk.

- "Ponad tysiąc gmin już zadeklarowało odbiór węgla od naszych importerów" - mówił szef rządu. Jak dodał, gmina może odebrać węgiel od importera w cenie 1500 zł.

Premier przypominał, że rząd pozostawił dużą dowolność, jeśli chodzi o organizację sprzedaży węgla

Zaznaczył, że rząd pozostawił dużą dowolność - jeśli chodzi o organizację sprzedaży węgla przez gminy. Jak mówił, niektóre z nich chcą robić to same, inne poprzez swoje spółki komunalne, a jeszcze inne łączą się w związki gmin. W niektórych przypadkach - jak dodał - sprzedaż organizuje powiat. "W niektórych przypadkach gminy podpisują umowy ze składami węgla; to też jest możliwe. Pełna elastyczność. Wszystko po to, aby węgiel dotarł do mieszkańców po przyzwoitej cenie, czyli poniżej 2000 zł" - mówił premier.

"W sytuacji kiedy 1000 zł do jednej tony węgla dopłaty ze strony państwa już trafia, albo trafiło na rachunki gospodarstw domowych, to ta cena 2000 zł jest ceną w miarę przyzwoitą" - ocenił.

Zaznaczył, że są też i takie samorządy, które proponują cenę niższą. "Ale wiem, że już dzisiaj składy węgla i prywatni przedsiębiorcy zaczynają oferować węgiel po niższej cenie. Cieszę się, że cała ta logistyka sprzedaży, transport, import z całego świata, przeładunek w portach, wywóz z portów, następnie agregacja i przesiewanie tego węgla na zsypiskach zaczyna we właściwy sposób tak działać, że węgiel trafia do odbiorców końcowych" - mówił Morawiecki.

Czas kryzysu wywołanego przez Rosję, to czas solidarności i współpracy

"Czas kryzysu, jak potwierdziliśmy wczoraj w Brukseli na Radzie Europejskiej - czas kryzysu wywołanego przez Rosję, to czas solidarności i współpracy" - podkreślił szef rządu.

Dziękował jednocześnie samorządom, które zdecydowały się na współpracę. "A tym wszystkim, którzy jątrzą, sieją nienawiść, próbują wzburzyć te i tak wzburzone wody kryzysu światowego, proszę, aby posłuchali Rady Europejskiej, posłuchali naszego wezwania do właściwej interpretacji przyczyn tego kryzysu. I żeby nie jątrzyli, nie siali nienawiści, żeby po prostu pomagali tam gdzie mogą, a nie przeszkadzali tam gdzie mogą nie przeszkadzać" - dodał.