Popłoch wśród firm handlujących węglem. Wiele może wypaść z rynku

Na rynku firm handlujących węglem panują minorowe nastroje. Po zakończeniu programu sprzedaży surowca przez gminy wiele z nich może już nie wrócić do gry.

Trwa sprzedaż węgla przez gminy. - Węgiel przeznaczony dla gospodarstw domowych, którego mieszkańcy nie odbiorą, gminy będą mogły odkupić na własne potrzeby na podstawie umów zawartych ze spółkami odpowiedzialnymi za dystrybucję - wskazywał Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 25 stycznia.

Niewykluczone, że w ramach preferencyjnej sprzedaży mieszkańcy będą mogli kupić więcej węgla niż ustawowe trzy tony. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, w 2022 roku wydano samorządom 873 tys. ton węgla. W styczniu 2023 roku do dystrybucji trafiło 438 tys. ton, a średnio dziennie wydawanych jest około 30 - 36 tys. ton węgla.

- Rynek jest już nasycony i to w znaczący sposób - mówi portalowi WNP.PL szef firmy handlującej węglem z Małopolski. - A uspokojenie rynku to głównie zasługa sprzyjającej aury i tego, że zima przebiega łagodnie. Zatem ludzie mniej węgla spalali, a poza tym ratowali się drewnem - dodaje nasz rozmówca.



W resorcie aktywów państwowych wskazują, że rozwiązaniem, które zapobiegnie nadmiernym dostawom węgla jest realizowanie zamówień w ratach, dzięki czemu gminy i spółki będą mieć większą kontrolę nad dystrybucją.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada, że gmina może taki węgiel sprzedawać między 1 stycznia a 30 kwietnia 2023 roku. Jednak zdaniem wiceministra Rabendy taka data graniczna nie stanowi problemu.



Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, będą mogli odebrać opał w późniejszych miesiącach. Resort rozważa też nowelizację przepisów tak, by gospodarstwa domowe mające większe zapotrzebowania na węgiel niż trzy tony, mogły wnioskować o dodatkowy przydział. O ile inne uprawnione osoby nie wykorzystają swojego limitu. To mogłoby uelastycznić obecne rozwiązania i dać gminom możliwość sprzedaży pozostałego węgla.

Wiele firm, które w ostatnich latach handlowały węglem, może wypaść z rynku

Import węgla w 2022 roku wyniósł około 14 mln ton. Padają ostatnio pytania o ewentualne przedłużenie działania systemu sprzedaży węgla przez gminy. Wiceminister Rabenda zaznacza, że resort na bieżąco analizuje sytuację związaną z dystrybucją surowca. Monitoruje przy tym ceny węgla na rynkach światowych, żeby podjąć decyzję, czy w kolejnym sezonie grzewczym zajdzie konieczność uruchomienia sprzedaży opału dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach. Ostatnio ceny surowca lecą w dół.

- Teraz ceny węgla spadły do około 136 dolarów za tonę w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prezes firmy handlującej węglem z Górnego Śląska. - Zatem widać, że obecnie ceny rynkowe mogłyby już być niższe od tych oferowanych przez gminy. W prywatnych składach ten węgiel mógłby teraz kosztować około 1300 - 1600 zł za tonę. Natomiast ten spadek cen to świeża sprawa, jeszcze niedawno były one wyższe - przyznaje.

Jego zdaniem po tym, jak zakończy się sprzedaż węgla przez gminy, wiele firm, które w ostatnich latach handlowały węglem, może wypaść z rynku.

- Brakuje niestety dostępu do krajowego węgla - podkreśla nasz rozmówca. - Problemy mają szczególnie te mniejsze firmy oraz te, które nie zdołały się załapać na obsługę gmin. Jeżeli składów węgla jest około 5 tys., natomiast gmin w Polsce jest około 2,5 tys., to co druga firma mogła się nie załapać na obsługę gmin. I ze 30 - 40 proc. firm może już nie wrócić do gry. Nie mam pojęcia, czy ten program sprzedaży węgla przez gminy będzie kontynuowany w kolejnym sezonie grzewczym. W tym rząd może się tylko cieszyć, że zima jest wyjątkowo łaskawa - podsumowuje nasz rozmówca.