Poprawa sytuacji w kopalniach. Przybywa ozdrowieńców

41 kolejnych górników z Polskiej Grupy Górniczej (PGG), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i kopalni Silesia pokonało minionej doby koronawirusa; w tym czasie w śląskich kopalniach odnotowano tylko dwa nowe zakażenia.

Z przekazanych danych spółek węglowych wynika, że środa jest czternastym z kolei dniem, kiedy zmalała liczba zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń. Obecnie z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się 751 osób.

Przedstawiciele PGG - gdzie w od tygodni liczba aktywnych infekcji jest najwyższa - mówią o "wyhamowującej epidemii". Minionej doby wyzdrowiały 34 kolejnych pracowników tej spółki, potwierdzono tylko jedno nowe zakażenie. W sumie koronawirusa w PGG pokonało 2572 pracowników (ponad 80 proc.) z 3185 zakażonych od początku pandemii. W tej spółce choruje obecnie 613 osób, największą grupę zainfekowanych stanowią górnicy z kopalń Bielszowice i Chwałowice. 727 pracowników PGG jest na kwarantannie.

Także w JSW odnotowano minionej doby jedno nowe zakażenie, w tym czasie wyzdrowiało pięciu kolejnych pracowników. Liczba osób, u których od początku pandemii badania potwierdziły SARS-CoV-2, wynosi 4125, z czego 4052 osoby (ponad 98 proc.) są już wyleczone. Na kwarantannie jest 32 pracowników spółki.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zanotowano łącznie 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 - od ponad tygodnia nie przybyło tam nowych zakażeń. Wyzdrowiały 233 osoby (ok. 78 proc.) - od wtorku koronawirusa pokonały dwie kolejne. Nadal choruje 65 osób. 19 pracowników zakładu przebywa na kwarantannie.

Łącznie, według środowych danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8 tys. 198 górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) i prywatnej kopalni Silesia. Około 90 proc. zakażonych już wyzdrowiało.

Według najnowszych danych sanepidu w województwie śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń - liczba osób z dodatnim wynikiem od początku epidemii przekroczyła właśnie 20 tysięcy - badania potwierdziły koronawirusa u 20 014 osób, 114 z nich to nowe zakażenia. Minionej doby zmarły cztery kolejne osoby, od początku pandemii - 469. Liczba ozdrowieńców w regionie wzrosła do 17 380, to o 189 więcej niż we wtorek. Hospitalizowanych jest 287 osób z zakażaniem lub podejrzeniem zakażenia. W województwie śląskim przebadano dotychczas ponad 300 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2.