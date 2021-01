Poprawianie klimatu zrujnuje nam przemysł

To, że na szczycie Rady Europejskiej, jaki odbył się 10 i 11 grudnia 2020 roku w Brukseli, osiągnięto porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990 nie pozostanie bez wpływu na tempo dekarbonizacji. Jest to bowiem duże zaostrzenie celu, gdyż wcześniej obowiązywał plan redukcji emisji CO2 o 40 proc. Podniesienie celu klimatycznego, jak wskazują analitycy, przełoży się na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 do 41 euro w roku 2025 i 76 euro w roku 2030.

To oznaczałoby wyrok śmierci dla energetyki bazującej na węglu.

A także dla sektorów energochłonnych.

Mogą one zatem przenosić produkcję poza UE, gdzie nie ma opłat z tytułu emisji CO2.

Obyśmy nie pozostali ze zdewastowanym przemysłem

Przemysł nie działa przecież na OZE