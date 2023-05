Popyt na baterie kreuje nowego rynkowego giganta

Firmy Allkem i Livent ogłosiły 10 maja podpisanie ostatecznej umowy w celu połączenia obu firm dla stworzenia wiodącego światowego producenta chemikaliów litowych.

Australijska firma zajmująca się wydobyciem litu Allkem LTD podpisała umowę przejęcia amerykańskiej firmy produkującej chemikalia Livent Corp., która stworzy podmiot o wartości 10,6 mld dolarów. Po transakcji Allkem będzie właścicielem 56 proc. nowej firmy, a pozostały udział trafi do Livent. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca roku kalendarzowego 2023.

Jak wskazał Reuters, Allkem i Livent, dwie globalne firmy zajmujące się chemią litu, połączą swój uzupełniający się zakres aktywów, projekty rozwojowe i umiejętności operacyjne w zakresie wydobycia i przetwarzania, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty chemiczne litu.

Livent jest światowym liderem w technologiach przetwarzania litu z wieloletnim doświadczeniem w produkcji różnorodnej gamy chemikaliów litowych do magazynowania energii i innych specjalistycznych zastosowań.

Allkem wnosi uzupełniającą wiedzę specjalistyczną w zakresie konwencjonalnego wydobycia litu na bazie solanki, wydobycia skał twardych i przetwarzania litu. Nowa firma będzie zatem dobrze przygotowana do wykorzystania oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na lit ze strony pojazdów elektrycznych (lit jest niezbędny do produkcji baterii).