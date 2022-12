Popyt na węgiel najszybciej rośnie w Indiach

Oczekuje się, że popyt na węgiel w Indiach będzie najwyższy ze wszystkich krajów i wzrośnie o 7-10 procent w 2022 roku. Napędza go rosnąca produkcja energii towarzysząca ożywieniu w działalności gospodarczej.

Zużycie węgla przez drugiego po Chinach co do wielkości konsumenta na świecie wzrosło o 14 procent rok do roku w 2021 roku do 1,033 mld ton.

Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, że w 2022 roku największy wzrost popytu na węgiel spodziewany jest właśnie Indiach - od 7 do nawet 10 proc.

Konsumpcja węgla w Indiach podwoiła się od 2007 roku przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej średnio 6 procent i właśnie Indie mają nadal być motorem wzrostu światowego popytu na węgiel.

Pomimo spowolnienia globalnego wzrostu, indyjska gospodarka radzi sobie wyjątkowo dobrze, a prognozowany wzrost PKB wyniesie w tym roku 7,3 proc. Popyt jest w znacznej mierze napędzany przez gwałtowny wzrost zużycia energii elektrycznej, z czego około 73 procent będzie wytwarzane przez elektrownie węglowe w 2022 roku.