Popyt na węgiel spadł, ale jego ceny są wciąż wysokie

Międzynarodowy rynek węgla, mimo wciąż napiętych fundamentów będących konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę, w październiku wszedł w fazę tzw. korekty, choć w ujęciu rocznym ceny osiągały poziomy znacznie przekraczające 300 dolarów/tonę.

Duży napływ węgla do Europy i spadek cen gazu po raz pierwszy spowodowały, że produkcja energii z gazu w Niemczech była bardziej opłacalna niż z węgla.

Wysoka produkcja energii z wiatru na przestrzeni całego miesiąca w Niemczech też wpłynęła na spadek produkcji z innych źródeł.

Niski popyt w Europie przełożył się na rosnące zapasy i spadek indeksów w pozostałych częściach międzynarodowego rynku węgla.

Jednakże obawy o zaspokojenie popytu w perspektywie krótkoterminowej wydają się coraz mniej uzasadnione, nawet uwzględniając nadchodzącą porę zimową.

Stosunkowo ciepła październikowa aura w obszarze Azji-Pacyfiku, która wpłynęła na obniżenie produkcji energii wraz z pełnymi magazynami gazu w Europie - osłabiły płynność na rynku oraz spowodowały systematyczny spadek cen surowca dostarczanego na ten obszar.

Według serwisu Argus w ostatnim tygodniu października, średni dzienny indeks CIF ARA wyznaczający poziom cen węgla o parametrach NAR 6 000 kcal/kg wyniósł 246,23 dol./t, wobec analogicznego okresu z poprzedniego miesiąca 300,53 dol/t.

Jednocześnie niewielka ilość transakcji na rynku spot z dostawą 60-dniową, przypadająca na okres zimowy, wskazuje na słabą aktywność handlową.

Poza tym utrzymujące się wysokie stany zapasów w europejskich portach ARA, również wskazują, że rynek wydaje się nasycony. Mimo że łączne zapasy w głównych portach ARA spadły pod koniec miesiąca i na dzień 25 października obniżyły się do 5,6 mln ton (5,4 proc. w ujęciu tygodniowym) to jest to poziom ponad 120 tys. ton wyższy w stosunku do poprzedniej średniej pięcioletniej, jednak jednocześnie najniższy od maja.

W drugiej połowie miesiąca, marża generacji w elektrowni węglowej o sprawności na poziomie 40 proc. w Niemczech obniżyła się do średniego poziomu 50,76 euro/MWh, a w konsekwencji i produkcja energii z węgla. W dniach 24-27 października produkcja energii z węgla wyniosła 2,35 GWh, wobec analogicznego okresu we wrześniu, kiedy wyniosła 9,62 GWh. Jednocześnie wysoka produkcja energii z wiatru na przestrzeni całego miesiąca w Niemczech też wpłynęła na spadek produkcji z innych źródeł.

Niski popyt w Europie przełożył się również na rosnące zapasy i spadek indeksów w pozostałych częściach międzynarodowego rynku węgla, głównie indeksów RB w RPA oraz NEWC w Australii. Niemniej był to jeden z wielu czynników oddziałujących na tamtejsze rynki.

W obszarze rynku RPA, mimo wystąpienia akcji strajkowej na początku miesiąca w porcie Richards Bay, którawpłynęła na jego obsługę, zapasy w pierwszym tygodniu października osiągnęły najwyższy poziom od listopada 2020 r, tj. 4,14 mln ton, a dzienny indeks RB w dniu 10 października obniżył się do 253,45 dol/t z rekordowego poziomu odnotowanego po inwazji Rosji na Ukrainę 426,90 dol./t, tj. spadek o 40,6 proc.

Znaczne straty notują również producenci i eksporterzy węgli australijskich

Po tym jak dostawy rosyjskiego gazu do Europy zostały mocno ograniczone, wolumeny eksportowe surowca z RPA, kierowane dotąd na rynki Indii i Chin, zostały przekierowane do Europy. Jednak uwzględniając obecne uwarunkowania energetyczne w Europie, w szczególności bliskie maksymalnej pojemności magazyny gazu (94 proc.), surowiec z RPA nie cieszy się już takim zainteresowaniem dla nabywców w Europie, niemniej nadal pozostaje bardzo konkurencyjny dla rynków w takich krajach, jak Korea Południowa czy Tajwan.

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - znaczne straty notują również producenci i eksporterzy węgli australijskich. Straty dotyczą zarówno węgla wysokogatunkowego o parametrach NAR 6000 kcal/kg, kierowanego głównie na rynek Japonii, jak i tego o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5500 kcal/kg, który uznawany był najbardziej na rynku indyjskim.

Niemniej od czasu, gdy surowiec rosyjski stał się bardziej korzystny dla nabywców z tego rynku, popyt na niego znacznie się obniżył. Tygodniowy benchmark węgla 6000 kcal/kg w październiku obniżył się z 399,44 dol./t FOB Newcastle (według notowania z 7 października) do 376,60 dol./t (według notowania z 28.10), podczas gdy jeszcze we wrześniu oscylował na poziomie 400 dol./t FOB Newcastle.

Oczekuje się, że popyt na węgiel wysokogatunkowy o parametrach NAR 6000 kcal/kg może się wzmocnić w nadchodzących tygodniach, bowiem obfite opady deszczu ograniczają obecnie produkcję i zakłócają harmonogramy pracy w kopalniach, a niektórzy producenci energii już teraz mogą poszukiwać ładunków surowca wysokogatunkowego na rynku spot, aby wypełnić zobowiązania wynikające z kontraktów terminowych.

Niektórzy japońscy odbiorcy opóźniają terminowe dostawy, ponieważ ich kontrakty są powiązane z indeksem i mają nadzieję, że ceny będą nadal wykazywać tendencję spadkową

Japońskie elektrownie, podobnie jak południowokoreańskie i europejskie, są dobrze zaopatrzone w zapasy na resztę roku, co w ostatnich tygodniach wpłynęło na popyt. Jeden z uczestników poinformował, że niektórzy japońscy odbiorcy opóźniają terminowe dostawy, ponieważ ich kontrakty są powiązane z indeksem i mają nadzieję, że ceny będą nadal wykazywać tendencję spadkową.

O ile jednak ceny w dostawach spot mogą wykazywać tendencje spadkową w najbliższym czasie, to uzgodnienie ceny kontraktowej pomiędzy globalną spółką wydobywczą Glencore i japońskim dostawcą energii Tohoku Electric na okres październik 2022-wrzesień 2023 na rekordowym poziomie 395 dol./t FOB, odzwierciedla napięcie na rynku węgla wysokokalorycznego, przy czym alternatywy są także droższe.

Cena, która służy jako punkt odniesienia dla dostaw zamorskiego węgla energetycznego do Azji, wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu do tej uzgodnionej w czerwcu 2021 roku. Według obserwatorów cena ta wynika z konieczności zabezpieczenia tonażu przez japońskich konsumentów przed wpływem zjawiska pogodowego El Nina na japońską zimę, które zazwyczaj zwiększa popyt na energię cieplną i elektryczną, uwzględniając ograniczoną podaż węgla wysokokalorycznego.

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, rozwój cyklu pogodowego La Nina przez trzecią zimę z rzędu może potencjalnie zaostrzyć sytuację na rynku węgla w basenie Azji i Pacyfiku. La Nina jest najczęściej związana z obfitymi opadami deszczu w Afryce Południowej, a obecne prognozy zwiększyły prawdopodobieństwo utrzymania się warunków pogodowych La Nina przez całą zimę na półkuli północnej do 90 proc.