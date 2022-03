Pora zmienić podejście do węgla

Kryzys energetyczny może się pogłębić przez wojnę na Ukrainie. Amerykańscy producenci węgla spoglądają zatem na rynki europejskie i liczą, że odegrają ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych oraz hutniczych (węgiel koksowy) Europy w nadchodzącym czasie. Wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny nakazują na nowo przyjrzeć się realizowanej polityce w zakresie górnictwa i energetyki, także w Polsce.

Wojna wszystko zmienia

Wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny nakazują na nowo przyjrzeć się realizowanej polityce w zakresie górnictwa i energetyki, także w Polsce.- Bezpieczeństwa energetycznego będziemy bronili, jak suwerenności - zaznaczył 18 marca 2022 roku, po spotkaniu sygnatariuszy umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.Wskazał on, że sytuacja geopolityczna związana z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę w kluczowy sposób zmieniła uwarunkowania procesu uzgadniania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa na zaproponowanych przez stronę polską zasadach. Wyraził przekonanie, że złożony wniosek notyfikacyjny Polski w tej sprawie do KE będzie modyfikowany na gruncie negocjacji.W spotkaniu sygnatariuszy umowy społecznej podpisanej w maju 2021 roku, pierwszym od napaści Rosji na Ukrainę, uczestniczył m.in. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Po spotkaniu wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik podziękował stronie społecznej za zrozumienie oraz odpowiedzialne podejście do rozmów, zwłaszcza w kontekście sytuacji geopolitycznej.Piotr Pyzik zapewnił również o stałym kontakcie stron i bieżącym rozwiązywaniu kwestii problemowych. Wskazał, że ewentualne korekty wniosku notyfikacyjnego będą odbywały się w trybie negocjacji z Komisją Europejską.Wskazał przy tym, że umowa społeczna z maja 2021 roku jest aktualna w każdym aspekcie - zarówno jeśli chodzi o harmonogram działań, jak i kwestie płacowe oraz wynikające z Prawa pracy. Należy tu przypomnieć, że w umowie społecznej wskazano, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego nastąpi u nas do 2049 roku.Sytuacja na Ukrainie ma bardzo istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne. - W związku z czym rząd podejmuje działania idące w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa w rozumieniu prądu w każdym gniazdku - dostępnego nie tylko fizycznie, ale i cenowo dla każdego obywatela i przede wszystkim prądu, który jest polskiej produkcji, bo to jest podstawa polskiej suwerenności - wskazywał wiceminister Pyzik.Zobacz również: Węgiel opałowy jest bardzo drogi i w dodatku go brakuje