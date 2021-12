Porozumienie w sprawie Turowa jest właściwie uzgodnione

Porozumienie w sprawie Turowa jest już właściwie uzgodnione. Jest nadzieja, że do jego zawarcia dojdzie jeszcze w tym roku - powiedział we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

- Czekamy na ruch ze strony nowo powołanego rządu czeskiego. Właściwie to porozumienie jest uzgodnione - powiedział Zyska zapytany, jak przebiegają negocjacje w sprawie Turowa.



Na pytanie, kiedy mogłoby dojść do zawarcia porozumienia, powiedział: "nie mogę przedstawić żadnego terminu, ale powiem z nadzieją, że być może będzie to jeszcze w tym miesiącu".



Polsko-czeskie negocjacje dotyczące kopalni Turów rozpoczęły się w czerwcu br. Prowadził je minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, a następnie Anna Moskwa. Przerwane 30 września rozmowy zostały wznowione 5 listopada br. Z uwagi na proces tworzenia się nowego rządu w Czechach, nie były kontynuowane.



Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego br. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego.



20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.



Na początku grudnia w Brukseli odbyło się posiedzenie komisji petycji Parlamentu Europejskiego. Jednym z tematów były petycje dotyczące kopalni Turów. Władze samorządu w Libercu, który to region sąsiaduje z polską kopalnią, nawiązując do postępowania w komisji PE, zaapelowały o zwiększenie wysokości kary dla Polski.



Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kopalni węgla brunatnego Turów zostanie ogłoszona 3 lutego 2022 r.