Poseł Janusz Kowalski: sprawa Turowa powinna być punktem zwrotnym w polskiej polityce energetycznej

Ostatnio we Wrocławiu odbyła się manifestacja pracowników kopalni Turów i związków zawodowych. - Te krzyki, słowa i mocny przekaz były skierowane do eurokratów, urzędników i sędziów TSUE - ocenia Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, były wiceminister aktywów państwowych.



- A z drugiej strony atakuje nas bezprawnymi wyrokami TSUE i nie ma się co dziwić, że setki ludzi wychodzą na ulicę bronić swoich miejsc pracy - zaznaczył w Radiu Opole Janusz Kowalski. - Skargę złożyli Czesi, ale wyrok został wydany przez TSUE i to bez żadnych podstaw, bo nie ma podstawy prawnej by jakąkolwiek decyzją zamykać funkcjonowanie spółki notowanej na giełdzie Papierów Wartościowych - podkreślił.

Uderzenie w energetykę i ciepłownictwo