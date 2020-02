Posłowie chcą informacji o imporcie węgla i kondycji PGG

Śląscy posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się pełnej informacji o imporcie węgla przez spółki związane ze Skarbem Państwa. Chcą także debaty w komisji sejmowej na temat faktycznej kondycji Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w kontekście krytycznego raportu NIK na ten temat.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że restrukturyzacja PGG nie spełniła oczekiwań, a spółka nie jest przygotowana do okresu dekoniunktury.

Izba wskazała też na nieprawidłowości związane z wyceną majątku wnoszonego do PGG z dawnej Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.





Według NIK, nieprawidłowości te mogły wpłynąć na zafałszowywanie podawanych przez spółkę wskaźników finansowych. Firma oraz resort aktywów państwowych nie podzieliły zdania Izby w tym zakresie.

Śląscy posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by kondycję PGG i całego sektora węglowego omówiła na specjalnym posiedzeniu sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa. Złożenie wniosku o zwołanie takiego posiedzenia zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach lider śląskich struktur Platformy Obywatelskiej poseł KO Wojciech Saługa. Jego zdaniem, w posiedzeniu powinni wziąć udział nie tylko przedstawiciele nadzorującego górnictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale także prezes NIK Marian Banaś.

W ocenie posła Saługi, ustalenia NIK potwierdzają, że miliardowe kwoty przeznaczane w ostatnich latach z budżetu na restrukturyzację górnictwa zostały zmarnowane.



"Zmarnowaliśmy czas koniunktury, nie dostosowaliśmy górnictwa na gorsze czasy, dodatkowo pojawia się zarzut kreatywnej księgowości" - wyliczał Saługa, apelując do rządu o informacje dotyczące faktycznej kondycji górnictwa węgla kamiennego i planowanych działaniach naprawczych. Poseł wskazał także, że nierealizowane są niektóre dotyczące górnictwa projekty z Programu dla Śląska, jak np. instalacja zgazowania węgla, produkcji wodoru czy szersze wykorzystanie metanu z kopalń.



Uczestniczący w konferencji posłów KO związkowiec Andrzej Chwiluk z likwidowanej kopalni Makoszowy za kluczowe dla branży uznał jednoznacznie określenie, jak w kolejnych latach ma wyglądać polska energetyka i na jakich surowcach będzie oparta. Przypomniał, że Komisja Europejska w tym zakresie dała sygnał do "zielonej" zmiany.



"Zaklinanie rzeczywistości, że nas to nie będzie dotyczyło, jest po prostu oszukiwaniem zwykłych górników (...). Albo wsiądziemy do pociągu Unii Europejskiej i pojedziemy, razem ze wszystkimi krajami szukając rozwiązania, albo zostaniemy w ogonie i po raz kolejny będziemy żałować tego, że nie wykorzystaliśmy tego czasu" - ocenił Chwiluk, który w przeszłości przewodniczył Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce.

Poseł KO Krzysztof Gadowski zwrócił uwagę na słabe wyniki finansowe górnictwa w ub. roku. Jak mówił, dużą stratę odnotowała m.in. spółka Tauron Wydobycie, PGG po 11 miesiącach ub. roku miała zysk rzędu 100 mln zł, a Jastrzębska Spółka Węglowa zmuszona została do sięgnięcia po 700 mln zł z rezerw na wypadek dekoniunktury, zaś giełdowa wartość JSW spadła w ciągu roku o ok. 60 proc.

Poseł zaapelował o podanie precyzyjnych informacji na temat importu węgla przez spółki-córki firm Skarbu Państwa. "Oczekujemy, że wicepremier Jacek Sasin jednoznacznie i czytelnie przedstawi, jakie spółki Skarbu Państwa i ich spółki-córki (...) przywoziły węgiel do Polski, gdzie ten węgiel trafiał i w jakich ilościach w latach 2016-2019" - powiedział pos. Gadowski, informując, że wśród importerów były też podmioty związane ze spółką, będącą akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej. W tym samym czasie przed kopalniami PGG urosły zwały nieodebranego przez energetykę krajowego węgla. Według posła, roczna wielkość importu węgla z Rosji to blisko połowa rocznego wydobycia węgla w kopalniach PGG.

We wtorek wicepremier Jacek Sasin zapowiedział w radiu RMF FM, że spółki Skarbu Państwa nie będą już importować węgla.