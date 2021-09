Posłowie chcą poprawić program dla górnictwa

Podkomisja stała do spraw restrukturyzacji górnictwa ma omówić 28 września br. kwestie dotyczące realizacji ,,Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce" przyjętego przez Radę Ministrów 23 stycznia 2018 roku. Nie brakuje opinii, że ten program dla górnictwa powinien być zaktualizowany, bowiem zmieniły się realia, także te związane z transformacją energetyczną.

Trzeba wszystko dokładnie przygotować

Po notyfikacji zapisów umowy w Komisji Europejskiej, przygotowany zostanie projekt nowej ustawy górniczej. Wcześniej jednak restrukturyzacja sektora węglowego ma być prowadzona w oparciu o przepisy znowelizowanej dotychczasowej ustawy. Projekt nowelizacji przewiduje, że do Spółki Restrukturyzacji Kopalń będą mogły trafiać kopalnie, bądź ich wydzielony majątek, których likwidację rozpoczęto w okresie od pierwszego września 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.Projekt umożliwia też do końca 2027 roku dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez spółkę restrukturyzacyjną. Natomiast pracownicy, przeniesieni do SRK wraz z majątkiem, będą korzystać - jak dotąd) - z osłon socjalnych: urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych.Warunki osłon dla odchodzących z pracy górników będą takie, jakie wynegocjowano w umowie społecznej, dotyczącej zasad i tempa transformacji górnictwa. Oznacza to podniesienie wysokości świadczenia na tzw. urlopie górniczym z 75 do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia górnika oraz podniesienie wielkości jednorazowej odprawy pieniężnej do 120 tys. zł „na rękę”. Ma to wpływ na budżet i zwiększa limit wydatków, który został zapisany w budżecie państwa do kwoty 8 mld 245 mln złotych.- Warto rozmawiać między innymi o tworzeniu nowych miejsc pracy dla górników, którzy będą odchodzić z górnictwa, szczególnie w kontekście możliwego przyspieszenia tempa restrukturyzacji branży - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Chwiluk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce kopalni Makoszowy. - Chodzi o to, żeby wszystko zostało dobrze przygotowane i żeby nie zostawić górników na lodzie - dodaje.Czytaj także: G. Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu