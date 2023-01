Potentat górniczy łączy siły z Saudami

Ivanhoe Electric, najnowsze przedsięwzięcie amerykańskiego magnata górniczego Roberta Friedlanda, łączy siły z firmą Ma'aden z Arabii Saudyjskiej w celu poszukiwania metali uważanych za kluczowe dla światowej transformacji energetycznej.

Surowce będą zyskiwać na znaczeniu. Przykładowo popyt na lit w Europie wzrośnie ponad 20-krotnie do 2030 roku.

Jednak UE jest mocno uzależniona w tym zakresie od Chin, które przetwarzają 60 proc. światowych dostaw, a także od Chile, Argentyny i Boliwii.

Analitycy wskazują, że dynamicznie rosnący popyt na akumulatory EV wymagał będzie aż 50 nowych projektów litowych, 60 kopalń niklu oraz 17 projektów kobaltowych do 2030 roku.

Transformacja energetyczna wymaga coraz większego wydobycia

Ivanhoe Electric oraz Ma'aden z Arabii Saudyjskiej tworzą w tym celu spółkę joint venture 50/50, która będzie działać przez pięć lat, z możliwością przedłużenia do dziesięciu lat.

W ramach umowy poszukiwawczej Ma'aden zainwestuje 126,4 miliona dolarów w akcje Ivanhoe Electric, co zapewni największej firmie górniczej w Zatoce Perskiej 9,9 proc. udziałów w Ivanhoe Electric, która jest właścicielem nieruchomości w Arizonie, Utah i Montanie wraz z działalnością w zakresie magazynowania baterii.

Ma'aden udostępni również około 48 500 kilometrów kwadratowych ziemi w Arabii Saudyjskiej do eksploracji, a Ivanhoe Electric dostarczy swoją zastrzeżoną technologię Typhoon na wyłącznej licencji.

Technologia Ivanhoe może wykrywać metale na głębokości nawet 1,5 kilometra pod ziemią. To sprawia, że jest to idealne narzędzie do badania wielu części Arabii Saudyjskiej, gdzie podłoże skalne jest ukryte pod warstwą piasku i żwiru, która może nawet przekraczać 1 km głębokości. Obydwaj partnerzy będą poszukiwać metali wykorzystywanych w bateriach, takich jak miedź, nikiel i lit, ale także złota, srebra i rudy żelaza.

Robert Friedland dorobił się fortuny na projekcie niklu Voisey's Bay w Kanadzie w latach 90. Od tego czasu brał udział w kilku największych odkryciach minerałów na świecie, w tym gigantycznej kopalni miedzi Oyu Tolgoi w Mongolii. Forbes szacuje, że udziały Friedlanda są warte 2,9 miliarda dolarów w styczniu 2023 roku.

Transformacja energetyczna z pewnością wymaga coraz większego wydobycia. Szacuje się, że świat musi siedmiokrotnie zwiększyć wydobycie minerałów. Bez pierwiastków ziem rzadkich nie byłoby turbin wiatrowych, a bez litu nie ma baterii do pojazdów elektrycznych.

Robert Wilt, dyrektor generalny Ma'aden, saudyjskiej firmy wydobywczej, wskazuje, że górnictwo jest niezbędne dla rozwijających się gospodarek. W Arabii Saudyjskiej stawiają na rozwój przemysłu wydobywczego. Szacunki wskazują, że do końca tej dekady górnictwo może potroić swój wkład w PKB Arabii Saudyjskiej z 17 do 64 miliardów dolarów.

Szczególnie zwiększające się zapotrzebowanie na lit będzie powodowało uruchamianie nowych zakładów w celu jego pozyskiwania

Generalnie rzecz biorąc, zmiana w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest szansą dla firm z branży wydobywczej. Będą one starały się angażować w eksploatację złóż litu, niklu, aluminium, miedzi oraz kobaltu, a także metali ziem rzadkich. Szczególnie zwiększające się zapotrzebowanie na lit będzie powodowało uruchamianie nowych zakładów w celu jego pozyskiwania.

Glencore, szwajcarska firma zajmująca się wydobyciem i sprzedażą surowców, także się zmienia. Ma ona aktywa surowcowe na całym świecie. Obecne realia stawiają Glencore w doskonałej pozycji do osiągania zysków w nadchodzących latach.

W Glencore priorytetowo zaczęli traktować inwestycje w metale niezbędne do energetycznej transformacji. Glencore to też wielki gracz na globalnych rynkach węgla. Popyt na ten surowiec rośnie, a Chiny i Indie pozostają największymi konsumentami węgla. Zatem Glencore pozostaje aktywny w obu obszarach, zarówno metali niezbędnych do transformacji energetycznej, jak i na rynku węgla.