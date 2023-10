Potentatowi brakuje węgla. Ratunku musi szukać w imporcie

Zapasy węgla w indyjskich elektrowniach w pierwszej połowie października spadły w najszybszym tempie od dwóch lat.

Popyt na energię elektryczną przełożył się na zwiększenie importu węgla, ponieważ zużycie paliwa przewyższało podaż. Zapasy elektrowni spadły o 12,6 proc. - do poziomu 20,58 mln ton, co stanowi największy dwutygodniowy spadek od drugiej połowy września 2021 roku. Zapasy spadły do ​​najniższego poziomu od listopada 2021 roku.

Jak wskazuje Reuters, chociaż zapotrzebowanie na energię w Indiach zwykle osiąga szczyt w maju, wyjątkowo sucha pogoda i wzrost aktywności gospodarczej spowodowały wzrost zużycia w październiku. Zapasy spadły, bowiem produkcja energii z węgla wzrosła o 33 proc. rok do roku.

Indie zwiększyły także produkcję energii elektrycznej z węgla, by zrekompensować sezonowy spadek generacji ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i energia słoneczna. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię spowodował także więcej przerw w dostawach prądu w niektórych częściach kraju.

Wzrost popytu był tak gwałtowny, że zapasy węgla w elektrowniach spadły pomimo, że państwowa spółka Coal India zwiększyła dostawy do elektrowni o 6 proc. rok do roku - do 23,5 mln ton w okresie od 1 do 15 października.

Wyższa produkcja energii elektrycznej z węgla napędza wzrost importu surowca. Firma Kpler wskazuje, że dostawy węgla energetycznego do Indii mają wzrosnąć w październiku do 19,35 mln ton, co stanowi najwyższy poziom od czerwca 2022 roku.

Zwiększone zakupy węgla energetycznego i skroplonego gazu przez Indie mogą przyczynić się do wzrostu cen tych surowców na międzynarodowym rynku.

W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton. Plany są takie, by nadal zwiększać produkcję węgla.