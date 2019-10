Potrzebny jest program UE odejścia od węgla w ciągu 10-15 lat

Trzeba opracować program UE, który umożliwi odejście od węgla w ciągu 10-15 lat, a mimo to umożliwi tworzenie perspektyw – podkreślił w środę w Brukseli komisarz ds. budżetu UE Guenther Oettinger.

Według nowej przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, do 2050 roku Europa powinna stać się neutralna klimatycznie. Aby było to możliwe, już do 2030 roku Unia Europejska musi ograniczyć emisje nie o planowane 40 proc., ale nawet o 55 proc.Na terenie UE nadal funkcjonuje jednak 217 elektrowni węglowych oraz 128 kopalń węgla kamiennego i brunatnego. Znajdują się one na terenie 41 regionów w 12 państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce, gdzie regionów górniczych jest sześć. Są to województwa: śląskie, małopolskie, lubelskie, łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie. To do nich miałoby trafić dodatkowe wsparcie.Trwający do czwartku Europejski Tydzień Regionów i Miast zgromadzi w Brukseli ponad 9 tys. osób związanych z samorządem terytorialnym. Transformacja energetyczna jest jednym z tematów wiodących wydarzenia organizowanego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE.