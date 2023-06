Potrzebują lepszych przepisów, a nie większych subsydiów

Australijska strategia w zakresie minerałów krytycznych nie potrzebuje dodatkowych subsydiów, gdyż dobre projekty znajdą inwestorów.

- Australia musi przyspieszyć ramy czasowe rozwoju kopalń i usprawnić przepisy dotyczące miejsc pracy - wskazał prezes koncernu wydobywczego BHP Mike Henry. Jego komentarz pojawił się niedługo po tym, jak Australia - jeden z największych na świecie dostawców surowców mineralnych - nakreśliła strategię współpracy z inwestorami i partnerami międzynarodowymi w celu zbudowania przemysłu przetwórstwa minerałów krytycznych.

Australijski rząd musi zająć się dopasowaniem przepisów stanowych i krajowych

Strategia, która ma na celu postrzeganie Australii jako znaczącego producenta minerałów krytycznych, kluczowych dla globalnej transformacji energetycznej do 2030 roku, spotkała się z krytyką ze strony niektórych, którzy liczyli na większe dotacje.

Mike Henry stwierdził, że sama strategia nie wystarczy. Jak wskazuje Reuters, Henry zaznaczył, że rząd musi zająć się dopasowaniem przepisów stanowych i krajowych, a także przyspieszyć wydawanie pozwoleń. Jego zdaniem rządy krajowe i stanowe muszą się też skupić na uczynieniu swoich jurysdykcji bardziej atrakcyjnymi dla inwestycji.

- Jest wystarczający apetyt inwestycyjny na dobre projekty w odpowiednich warunkach - wskazał Henry w trakcie konferencji górniczej w Brisbane. - To, czego potrzebuje australijski przemysł surowcowy, to lepsza wydajność i ustawienia fiskalne - zaznaczył.

Obejmuje to konsultacje w sprawie proponowanych przepisów, takich jak zmiany w systemach opłat licencyjnych i reformy rynku pracy.

Świat będzie potrzebował dodatkowych 100 miliardów dolarów rocznie na inwestycje kapitałowe w sektorze surowcowym

BHP szacuje, że świat będzie potrzebował dodatkowych 100 miliardów dolarów rocznie na inwestycje kapitałowe w sektorze surowcowym, żeby być na dobrej drodze do spełnienia scenariusza Porozumienia paryskiego, którego celem jest ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi. Przekładając to na popyt na metale oznacza to dwa razy więcej miedzi, stali i potażu oraz cztery razy więcej niklu. A to surowce, w których produkcję zaangażowany jest BHP.

BHP Group (wcześniej BHP Billiton) to światowy koncern wydobywczy. Zajmuje się eksploatacją złóż rud żelaza, manganu, węgla, miedzi, niklu, kobaltu, ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców.