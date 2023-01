Powodzie topią australijski węgiel

Dostawy węgla do terminali Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT), Hay Point i Abbot Point zostały przerwane przez powodzie w australijskim stanie Queensland. Przerwa w dostawach może potrwać nawet kilka dni.

Kluczowe elementy magistrali kolejowej Central Queensland Coal Network (CQCN) zostały wyłączone przez powodzie. W okolicach miasta Mackay, w rejonie którego znajdują się terminale Hay Point i DBCT, ma dziś spaść ponad 20 cm deszczu. W niektórych rejonach w niedzielę spadło nawet 27 cm deszczu. Rzeki w regionie wylewają, część dróg zostaje zamknięta ze względu na powodzie.

Powodzie o tej porze roku nie są w tym regionie Australii niczym nadzwyczajnym, ale tym razem obserwowane są wysokie poziomy wody. Według Argus Media są one porównywalne z sytuacją z końca marca 2017 roku, kiedy w wybrzeże uderzył cyklon Debbie. Marcowe dostawy zmniejszyły się wówczas o 9,76 mln ton, a kwietniowe o 3,43 mln ton. W efekcie koncern BHP, wykorzystujący terminal w Hay Point, musiał ogłosić stan siły wyższej. Wówczas problem był jednak znacznie szarszy, bo dotyczył także portu w Glanstone. Dziś ten port i związana z nim część magistrali CQCN operują normalnie.

Argus Media podaje, że najwięksi producenci węgla w Queensland – Glencore, Anglo American i Peabody – na razie nie komentują sytuacji.

Według Australijskiego Biura Meteorologicznego w okolicy Mackay od 18 stycznia ma być mniej deszczu, ale może się on pojawić w innych rejonach Queensland, co powoduje, że sytuacja powodziowa może się utrzymać. Australijscy meteorolodzy ostrzegają także, że obecne monsuny mogą wpłynąć na cyklony na Morzu Koralowym i sytuację pogodową w Zatoce Carpentaria, a to może przynieść do Queensland kolejne fale deszczu i silnych wiatrów.