Powraca temat gwarancji zatrudnienia w JSW. Czasy się zmieniły, pozostały kontrowersje

W 2011 roku związkowcy, przedstawiciele resortu gospodarki oraz zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podpisali porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych. Zarząd przystał wtedy na 10-letnie gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników spółki. Zapis ten obowiązywał od wejścia spółki na giełdę. Obecnie ta kwestia powraca na nowo, bowiem czas gwarancji dobiega końca.

Dominująca pozycja

Jego zdaniem można mieć najbardziej ambitne plany, ale ktoś je przecież musi być w stanie zrealizować. Według Markowskiego nierozwagą byłoby pozbywanie się ludzi o wysokim poziomie kompetencji, jak to ma miejsce w przypadku górników, pracowników mechanicznej przeróbki węgla oraz pracowników koksowni znajdujących się w Grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Docelowo JSW zamierza produkować wyłącznie węgiel koksowy. Największym wyzwaniem w najbliższym czasie jest analiza możliwości i ekonomicznych uwarunkowań zaprzestania produkcji węgla do celów energetycznych i wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję wyłącznie węgla metalurgicznego. To surowiec osiągający wyższe ceny od węgla energetycznego a poza tym to surowiec o znaczeniu strategicznym w UE, niezbędny do produkcji stali.JSW jest mocno podatna na wahania koniunkturalne mające miejsce w światowej gospodarce, w tym w branży hutniczej. Stąd nawet przy wysokich cenach węgla koksowego i koksu spółka musi myśleć o zabezpieczeniu się na czas ewentualnej dekoniunktury.Nie brak także głosów, że powinna nastąpić rozbudowa i modernizacja koksowni, bowiem na rynku generalnie liczy się produkt wyżej przetworzony. Natomiast Grupa JSW z uwagi na uwarunkowania geologiczne ma szansę być w przyszłości jedynym i ostatnim producentem koksu w Europie.Przy obecnej dominacji kwestii ekologicznych - w Europie nie powstanie już raczej żadna nowa koksownia. Możliwe nawet, że nie będą już modernizowane i remontowane koksownie teraz funkcjonujące. A zatem JSW może stać się ostatnim producentem koksu w Europie., co czego przyczyni się też zamknięcie kopalń w Czechach.Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech oraz Indiach.Czytaj również: Węgiel to dziś za mało. JSW powinna stawiać kolejne "nogi"