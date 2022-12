Powrót do węgla jest możliwy, ale tylko w skrajnym scenariuszu

Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Zielona transformacja w cieniu wojny” opracował cztery potencjalne scenariusze wpływu wojny w Ukrainie i wywołanego nią kryzysu energetycznego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w tym dalszy los pakietu Fit for 55.

Jeszcze w 2020 roku 44 proc. węgla, 45 proc. gazu ziemnego i 25 proc. ropy naftowej importowanych do Unii Europejskiej pochodziło z Rosji.

W wizji transformacji energetycznej przyjętej przez Unię Europejską w ramach pakietu Fit for 55 gaz miał być paliwem przejściowym.

Po agresji Rosji na Ukrainę i gwałtownych wzrostach cen wszystkich nośników energii, plan ten musiał jednak ulec zmianie.

Konieczne jest ponowne pochylenie się nad kierunkiem, w którym powinna się odbywać transformacja energetyczna w UE

W maju 2022 roku Komisja Europejska opublikowała plan RePowerEU, zakładający dywersyfikację kierunków dostaw gazu, zwiększenie generacji energii z OZE oraz rozwój rynku wodoru i biopaliw. Komisja Europejska oszacowała też, że odejście od rosyjskich paliw pozwoli zaoszczędzić ok. 100 mld euro rocznie.

Kraje Unii Europejskiej w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 roku zwiększyły produkcję energii z węgla kamiennego o 13 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Jednocześnie produkcja energii z OZE wzrosła: o 27 proc. w przypadku energetyki słonecznej i 11 proc. - energetyki wiatrowej na lądzie. Wskutek wygaszania elektrowni jądrowych w Niemczech i problemów technicznych elektrowni we Francji produkcja energii w elektrowniach jądrowych zmalała w tym czasie o 16 proc.

Polska, będąc jednym z największych producentów energii elektrycznej w UE, zdołała w tym trudnym okresie jednocześnie zwiększyć produkcję energii z OZE i ograniczyć produkcję energii z gazu i węgla.

- Agresja Rosji na Ukrainę i perspektywa długotrwałego kryzysu energetycznego spowodowała konieczność ponownego pochylenia się nad kierunkiem, w którym powinna się odbywać transformacja energetyczna w Unii - mówi Marcelina Pilszyk, analityk PIE w zespole klimatu i energii.

- Europejski sektor energetyczny powinien być rozpatrywany przez pryzmat trzech najistotniejszych elementów: stabilnej transformacji energetycznej gwarantującej bezpieczeństwo dostaw, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony zagrożonych ubóstwem energetycznym i konkurencyjności gospodarek - dodaje Marcelina Pilszyk.

Powrót do węgla oznaczałby utrzymanie miejsc pracy w sektorze paliw kopalnych

W raporcie „Zielona transformacja w cieniu wojny” Polski Instytut Ekonomiczny opracował cztery scenariusze wpływu wojny w Ukrainie na politykę klimatyczną UE.

„Powrót do węgla”. Scenariusz ten zakłada zawieszenie lub rezygnację z celów klimatycznych i powrót do produkcji energii z węgla w długim horyzoncie czasowym.

Jednak autorzy opracowania wskazują, że to jeden ze skrajnych scenariuszy, którego realizacja jest najmniej prawdopodobna.

Zaznaczają oni, że powrót do energii z węgla dawałby szansę na zapewnienie ciągłości dostaw, a wraz z rezygnacją lub zawieszeniem systemu ETS - w krótkim okresie spowodowałby zmniejszenie kosztów wytwarzania energii. Natomiast w długim okresie, z uwagi na konieczność dużych inwestycji w moce wytwórcze i przesyłowe, ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym byłyby już znacznie wyższe.

Powrót do węgla oznaczałby za to utrzymanie miejsc pracy w sektorze paliw kopalnych, a wydobycie krajowe węgla i poszukiwanie nowych złóż znów stałoby się opłacalne ze względu na zwiększony popyt i wysoką cenę tego surowca.

Wśród słabych stron autorzy raportu wskazują m.in. na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych i niespełnienie celów klimatycznych, co będzie się wiązało z pogłębianiem się zmian klimatycznych.

Kolejny scenariusz to „Kompromis klimatyczno-spójnościowy”. Scenariusz zakłada, że państwa członkowskie UE zdecydują się na chwilowy powrót do energii z węgla i atomu, ale cele klimatyczne zostają utrzymane.

W kolejnym scenariuszu pn. „Optymalizacja zamiast rewolucji” zakłada się utrzymanie celów klimatycznych i jednoczesne przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń na inwestycje w OZE zwiększając ilość zainstalowanych mocy.

Z kolei w scenariuszu nazwanym „Szybko i wściekle do Fit for 55” zakładane jest przyspieszenie transformacji energetycznej i zaostrzenie celów klimatycznych.

Czas pokaże, który z tych scenariuszy będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości. Najmniej prawdopodobny byłby ten oznaczający powrót do węgla, bowiem w UE nadal jest presja na dekarbonizację.

Nadrzędnym celem jest zapełnienie europejskich magazynów gazu i utrzymanie produkcji energii w elektrowniach jądrowych

- W kontekście kryzysu energetycznego związanego ze spadkiem dostępności cenowej gazu i energii elektrycznej kluczowe dla spójności UE jest rozwiązanie, które zarówno zapewni społeczną akceptację, jak i międzynarodowy konsensus - zaznacza Kamil Lipiński, starszy analityk PIE zespołu klimatu i energii.

- Już podczas zimy 2022/2023 decydenci mierzą się z ryzykiem niedoborów energii, dlatego dziś nadrzędnym celem jest zapełnienie europejskich magazynów gazu i utrzymanie produkcji energii w elektrowniach jądrowych w Niemczech i Belgii, a także redukcja zużycia energii i inwestycje w efektywność energetyczną - ocenia Kamil Lipiński.

