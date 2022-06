Powstaje najczystsza kopalnia na świecie

Kanadyjscy ministrowie – przemysłu François-Philippe Champagne i rolnictwa Marie-Claude Bibeau – mają ogłosić w poniedziałek wielomilionowe dofinansowanie dla powstającej w Kanadzie kopalni potażu Jansen. Dzięki temu kopalnia ma być „najczystszym i najbardziej zrównoważonym” zakładem górniczym na świecie.

Wielkość dofinansowania ma zostać ujawniona dopiero na specjalnej konferencji prasowej. Wiadomo jednak, że chodzi o wielomilionową kwotę.

Wiadomo także, iż pieniądze mają służyć sfinansowaniu zelektryfikowania produkcji potażu, w tym masowego stosowania pojazdów elektrycznych. Całość nakładów ma spowodować, że kopalnia będzie bardzo przyjazna dla środowiska.

Czytaj też: Największy eksporter LNG i węgla robi zielony zwrot

Kanadyjski rząd premiera Justina Trudeau intensywnie inwestuje w projekty związane z czystą energią – w tym zakłady produkujące baterie do pojazdów elektrycznych i materiały do ​​akumulatorów – po tym, jak wyznaczył sobie cel osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku.

Kopalnia potażu Jansen w kanadyjskim Saskatchewan to warte 5,7 mld dol. przedsięwzięcie największej spółki górniczej na świecie - BHP. Zakład ma pracować aż przez 100 lat. Rocznie będzie produkował około 4,35 mln ton potażu wydobywanego na głębokości od 900 do 1000 metrów. Jego uruchomienie ma nastąpić już w 2026 roku.