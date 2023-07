Powstał zespół, który ma poprawić bezpieczeństwo pracy w górnictwie

Przy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Wyższego Urzędu Górniczego powstał nowy zespół, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz strategicznego projektu badawczego w kwestii poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Do podjęcia działań w tym zakresie prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zobligował wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Zespół powołał 21 czerwca 2023 roku nowy przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie prof. Antoni Tajduś.

Zespół obejmuje działalność przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny

Zespół obejmuje działalność przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny podzieloną na cztery obszary, w ramach których pracę rozpoczęły grupy robocze. Liderem jednej z takich grup roboczych jest dyrektor Departamentu Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej Andrzej Sączek.

Cztery grupy robocze zajmują się następującymi zagadnieniami: zagrożenia techniczne w zakresie energomechanicznym; ratownictwo górnicze; górnicze zagrożenia naturalne i techniczne; zatrudnienie w tym badania, szkolenia i kwalifikacje.

- Obszar, którym zajmuje się zespół, którym kieruję to: zatrudnienie, w tym badania, szkolenia i kwalifikacje. Pracujemy w formie warsztatowej, ponieważ w mojej grupie jest ponad 20 osób - zaznacza dyrektor Departamentu Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej Andrzej Sączek, cytowany na stronie PGG.

- To przedstawiciele wszystkich spółek wydobywczych, naukowcy, eksperci, co pozwoli na wymianę cennych doświadczeń. Z pewnością będziemy dążyli do znalezienia nowych rozwiązań legislacyjnych dla górnictwa w aspekcie wsparcia rodzin po tragicznych wydarzeniach, w kwestii poprawy zdrowia naszych pracowników, szerzenia bezpiecznych zachowań u pracowników czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Będziemy też dążyli do tego by wykorzystać nowoczesne narzędzia takie jak rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i gogle VR. Obecnie jesteśmy na etapie diagnozy problemów - dodaje Andrzej Sączek.

Pracami wszystkich czterech grup kieruje dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Stanisław Prusek

Pracami wszystkich czterech grup kieruje dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Stanisław Prusek, natomiast koordynatorem całości będzie prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

Choć zespół powstał niedawno, to dyrektor Andrzej Sączek zorganizował już dwa spotkania warsztatowe związane z obszarem działalności grupy, której jest liderem. Na jednym z nich spotkali się wszyscy przedstawiciele grupy, w drugim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kopalń Polskiej Grupy Górniczej. W jednym ze spotkań uczestniczył wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, a w drugim dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek.