Poza Unią węgiel ma się świetnie. Za chwilę pokaże się nowy, ważny gracz

Kraje Azji z bogatymi zasobami węgla - w przeciwieństwie do Unii Europejskiej - stawiają na wykorzystanie tego surowca dla rozwoju gospodarczego i zapewnienia stabilnych dostaw relatywnie taniej energii.

Indonezja - węglowy awans

Ideologia i bezpieczeństwo

Wzorem Azjatów

Chiny zwiększyły w ostatnim czasie import węgla z Rosji, Indonezji i Mongolii z uwagi na wstrzymanie jego sprowadzania z Australii. Chiny mają w planach konsumpcję węgla na poziomie około 4,2 mld ton do 2025 roku, w porównaniu z 4,1 mld ton w 2020 roku.- Wielkim producentem węgla za 20 lat, drugim po Chinach, mogą się stać Indie, które planują już niebawem wydobycie 1 mld ton na rok - zaznacza Jerzy Markowski. - Jednak dylematem gospodarki Indii są niewielkie zasoby węgla koksowego, który jest im najbardziej potrzebny w związku z programem rządowym zwiększenia o 500 proc. w ciągu 20 lat produkcji stali na indyjskim rynku. Powoduje to, że gospodarka Indii bardzo liczy na węgiel z kopalń rosyjskich.Potwierdzone zasoby węgla w Indiach wynoszą 101,3 mld ton. Złoża węgla kamiennego w Indiach są głównie ulokowane we wschodnich stanach. Indie to potentat na międzynarodowym rynku węgla z wydobyciem bliskim 800 mln ton i z planami zwiększenia wydobycia surowca, co ma się też przełożyć na mniejszy import. Na indyjski rynek sprowadzono w 2020 roku 248,5 miliona ton węgla.Tamtejsze górnictwo liczy na ożywienie rynku po pandemii koronawirusa. Coal India zamierza zwiększyć wydobycie węgla do poziomu ponad 1 mld ton. W ubiegłym roku zdołała wydobyć przeszło 600 mln ton surowca.W perspektywie do 2025 roku to właśnie Indie mają jeden z największych potencjałów wzrostu zużycia węgla. Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną, natomiast do realizacji wielu projektów infrastrukturalnych potrzeba coraz więcej stali oraz cementu.Na węgiel stawia się także w Indonezji. Potwierdzone zasoby węgla w Indonezji to 37 miliardów ton. W 2020 roku wydobyto tam około 540 mln ton węgla. W 2019 roku Indonezja odnotowała rekordową produkcję węgla w wysokości 616 mln ton. Zanotowano wtedy 12-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.Kraj ten pozostaje jednym z największych światowych eksporterów węgla energetycznego, a Chiny i Indie to dla indonezyjskich producentów węgla dwa wiodące rynki handlowe. Dla indonezyjskiego górnictwa rok 2021 rozpoczął się korzystnie. Ceny węgla rosną, a eksport się zwiększa.W ciągu ostatnich 25 lat Indonezja z drugorzędnego gracza na węglowym rynku weszła do węglowej pierwszej ligi. W Indonezji w coraz większym stopniu wzrost gospodarczy wiąże się właśnie z sektorem węglowym. Obecnie węgiel stanowi w przypadku Indonezji 60 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. W roku 2021 w Indonezji planuje się inwestycje w sektorze węglowym rzędu 6 mld dolarów - w tym projekty w zakresie zgazowania węgla.- W świecie nie uciekają od węgla, a raczej wprost przeciwnie - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Jeżeli robi się transformację energetyczną, to trzeba precyzyjnie określić, na jakie źródła i w jakim czasie chce się przestawić. My mamy węgla na wiele lat. Nie jestem w stanie wytłumaczyć racjonalnie całej tej polityki dekarbonizacji mającej miejsce w Unii Europejskiej. Przecież cała ta nagonka na węgiel nie poprawi klimatu na świecie, bo dwutlenek węgla nie zna granic. To jest ideologia, aż ręce opadają - dodaje prof. Probierz i wskazuje, że pospieszne odchodzenie od węgla - bez zapewnienia sobie realnej alternatywy - może być groźne z perspektywy stabilnych dostaw energii elektrycznej.Nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, posiadają 36,1 mld ton potwierdzonych zasobów węgla. Są znaczącym importerem węgla kamiennego i znaczącym producentem węgla brunatnego. Jednak w Niemczech od węgla będzie się odchodzić, przede wszystkim rozwijane są tam odnawialne źródła energii.Poza Unią w wydobycie węgla się inwestuje i pozostaje on niezwykle istotnym surowcem. Węgiel jest tym surowcem, który pozostaje najistotniejszym źródłem światowej produkcji energii elektrycznej, stanowiąc 38 proc. całkowitego udziału w 2019 roku.- W najbliższym czasie na świecie pokaże się nowy gracz węglowy, a mianowicie Mongolia, która wzbogaci ofertę dla rynku ukraińskiego i japońskiego, gdyż Japonia, przy rocznym zapotrzebowaniu na poziomie około 170 mln ton węgla, poszukuje bardziej stabilnego dostawcy - podkreśla Jerzy Markowski. - Najlepiej z Azji, bowiem dostawy australijskie są często przerywane z uwagi na tamtejsze powodzie. Świat nie prowadzi tak tępej polityki dekarbonizacyjnej jak Polska, bo potraktował cele ekologiczne jako wyzwanie technologiczne, a nie doktrynę polityczną - dodaje Jerzy Markowski.W Japonii założono, że w 2030 roku węgiel ma się stać głównym produktem stabilizującym system energetyczny kraju. Uznano, że przy obecnych i przyszłych technologiach - w tym czystych technologiach węglowych - oraz źródłach surowcowych, uwzględniając ślad węglowy, to węgiel będzie najtańszym i najbardziej bezpiecznym źródłem energii.- Może zatem spróbować skorzystać w części ze strategii wyznaczanej przez Azjatów, zwłaszcza że mamy jeszcze złoża kopalin energetycznych nadające się do niskokosztowej eksploatacji, a do tego potrzebujemy dobrego stabilizatora dla zmieniającego się systemu energetycznego. Moim zdaniem warto - zaznacza Paweł Bogacz, profesor AGH.- Jeszcze jesteśmy państwem, które posiada zdolności do produkcji - w oparciu o własne zasoby energii elektrycznej i ciepła - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, byływiceminister aktywów państwowych. - Tyle że unijna polityka klimatyczna i dekarbonizacja w zastraszającym tempie prowadzą do zmiany tego stanu rzeczy. I do tego, że już za 3-5 lat będziemy państwem mającym olbrzymie problemy z zapewnieniem Polakom stabilnychdostaw polskiej energii - przestrzega Janusz Kowalski.Zobacz także: Ceny węgla w górę. Idzie drożyzna