Pożądany kierunek - zgazowanie węgla

Zgazowanie węgla może w sporej mierze uniezależnić Polskę od importu gazu ziemnego oraz w całości zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu chemicznego na surowce, takie jak m.in. metanol czy amoniak. Technologia ta jest w stanie zapewnić zbyt nawet dla ok. 10 mln ton węgla rocznie.

Technologie, które wydaja się konieczne

Jak wskazuje prof. Krzysztof Stańczyk, w przypadku zgazowania węgla jest to znacznie łatwiejsze, niż na przykład wychwytywanie CO2 emitowanego w wyniku bezpośredniego spalania tego surowca.- Dzieje się tak dlatego, że CO2 powstający w procesie zgazowania występuje w dużym stężeniu. Z kolei później przy spalaniu gazu SNG emisja dwutlenku węgla jest identyczna jak w przypadku gazu ziemnego, a więc spełnia unijne normy - podkreśla prof. Stańczyk, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.25 września 2020 roku rząd zobowiązał się w porozumieniu ze związkami zawodowymi do przeprowadzenia transformacji górnictwa rozłożonej na 29 lat. Ostatnie kopalnie węgla energetycznego zakończyć wydobycie w 2049 roku.Jednakże przy coraz ostrzejszym kursie polityki klimatycznej UE i coraz wyższych cenach uprawnień do emisji CO2 - wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność - konwencjonalna energetyka z roku na rok będzie w stanie zagospodarować coraz mniejsze ilości polskiego węgla.Proces wyłączania kolejnych energetycznych bloków węglowych i zastępowania ich gazem lub OZE już trwa. Jeśli górnicze porozumienie ma rzeczywiście zostać zrealizowane, ten węgiel trzeba będzie wykorzystać w inny sposób. W tych realiach inwestycje w zgazowanie węgla i inne nowoczesne technologie wydają się konieczne.