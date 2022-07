Późna reakcja rządu w sprawie węgla może słono kosztować

Piotr Müller, rzecznik rządu na pytanie o późną reakcję rządu ws. zakupu węgla, czyli polecenia dopiero niedawno importu 4,5 mln ton węgla spółkom kontrolowanym przez państwo miał stwierdzić, że „wszystkie państwa na świecie, mimo tego, że istniało ogromne ryzyko ataku Rosji na Ukrainę, nie były przewidzieć wszelkich konsekwencji, które z tego wynikały”. Wszelkich nie, ale akurat ryzyka zakazu importu węgla z Rosji były przewidywalne. Mówił o tym cały rynek węglowy.

PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych. Mają na to czas do 31 października 2022 r.

Rząd zbiera krytykę nie za to, że interweniuje na rynku węgla, ale za to, że robi to późno, bez przygotowania; po ujawnieniu planu zakazu importu węgla z Rosji eksperci pokazywali czarno na białym ile węgla można zabraknąć.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) w kwietniu 2022 szacowała, że w 2022 roku może zabraknąć na krajowym rynku nawet około 9 mln ton węgla, w tym połowę w sektorze komunalno-bytowym.

Składy węgla świecą pustkami, dlatego rząd zdecydował się na interwencję.

Rząd się budzi z deficytem

Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera od zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Premier zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia br. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Węglokoks zaś został zobowiązany do importu 2 mln ton takiego węgla w tym samym czasie i o takich samych parametrach jakościowych.

Warto zwrócić uwagę, że spółka PGE Paliwa należy do grupy PGE i tam na pewno była wiedza, że są kłopoty z dostępnością węgla. Zresztą sama PGE tego nie kryła.

Dlatego pojawiły się pytania o to, dlaczego tak późno premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję ws. zamówienia węgla i czy nie wiedział, jakimi zapasami surowca dysponują spółki. Odpowiadał na nie dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej.

Jak mówił, spółki Skarbu Państwa na bieżąco kupowały węgiel na rynku światowym. - Ta decyzja pozwala również na odpowiednie współfinansowanie tego procesu - powiedział rzecznik.

- Wszystko co możemy, właśnie w tej chwili czynimy, aby dostępność węgla w Polsce była na najwyższym poziomie, by obniżać w ten sposób cenę. I to jest zadanie, które zlecił pan premier m.in. tym spółkom Skarbu Państwa - wyjaśnił.

Rzecznik tłumaczył także, że kryzys związany z węglem oraz dostawami węgla, gazu i energii elektrycznej obejmuje cały świat i wszystkie państwa na świecie, mimo tego, że istniało ogromne ryzyko ataku Rosji na Ukrainę, nie były w stanie przewidzieć wszelkich konsekwencji, które z tego wynikały.

Rynek węgla widział deficyt

Rząd się budzi późno, ale trzeba mieć nadzieję, że nie za późno.

Jasne było, że zakaz importu węgla z Rosji spowoduje konieczność uzupełnienia brakujących wolumenów węgla w polskiej gospodarce poprzez zwiększenie wydobycia w Polsce i/lub zwiększenie importu z innych kierunków, takich jak Australia, czy Kolumbia. Na przykład ciepłownictwo nie kryło obaw, czy to się uda.

Prezydent Andrzej Duda 14 kwietnia 2022 podpisał ustawę wprowadzającą zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium Polski węgla i koksu z Rosji i Białorusi.

Akurat kilka dni, zanim to się stało, wskazywaliśmy, że w 2022 roku może zabraknąć na krajowym rynku nawet około 9 mln ton węgla, mniej więcej po połowie w sektorze komunalno-bytowymi i energetyki zawodowej.

Eksperci wskazywali, że zapowiada się na spore problemy z brakiem węgla, bo jeszcze w 2021 rok weszliśmy z około 5 mln ton zapasów węgla w górnictwie i energetyce, a w 2022 rok z zapasami minimalnymi i około 10 mln ton węgla trafiło do nas w 2021 roku z importu.

Przy tym już wiosną krytycznie ocenialiśmy możliwości dużego importu przez porty m.in. dlatego, że I kwartał 2022 już wtedy był stracony.

Informowaliśmy też, że właściciele składów węgla narzekali na współpracę z producentami węgla. Niektóre składy węgla, sprzedające surowiec spółki Tauron Wydobycie, zostały zamknięte. Pojawiały się głosy, że kryzysu na rynku węgla można było uniknąć, gdyby lepiej przygotowano się na wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji.

Akcja ratunkowa za wszelką cenę?

Pozostaje też pytanie o koszty tej spóźnionej interwencji rządu. Nakaz sprowadzenia do końca października 4,5 mln ton węgla będzie nie lada wyzwaniem dla polskich firm. W obecnej sytuacji na rynku węgla problemem może być nie tylko znalezienie surowca, ale przede wszystkim jego cena.

Gdyby odpowiednie decyzje zapadły wcześniej, np. już wiosną, gdy branża alarmowała o niedoborach, firmy miałyby więcej czasu na wynegocjowanie kontraktów.