Pozycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Europie może się umocnić

- W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej istotnym elementem będzie dbałość o koszty, wydajność oraz wielkość produkcji kopalń JSW - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jak ocenia pan perspektywy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

- To, że węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych odzwierciedla rolę tego surowca. Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej oraz producentem koksu używanego do wytopu stali. Węgiel koksowy jest obecnie niezbędnym składnikiem w produkcji stali, która z kolei jest wiodącym komponentem dla rozwoju gospodarki oraz infrastruktury.

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzysta na własnych koksowniach

Przy tym przemysł koksowniczy jest przemysłem brudnym i nikt nie będzie budował nowych koksowni w Unii Europejskiej. Zatem grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, mająca w swoich strukturach koksownie, będzie mogła z tego korzystać.

Czy uważa pan, że Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria powinny trafić do struktur Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

- Myślę, że może dziwić fakt, iż kolejne zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie starają się o to, żeby Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria trafiły do grupy JSW. Tym bardziej, że koks produkowany przez Victorię jest poszukiwany na rynkach. Victoria to swego rodzaju perełka. Jest ona bowiem producentem koksu odlewniczego specjalnego, kierowanego do nabywców charakteryzujących się dużymi oczekiwaniami jakościowymi. I dziwi, że JSW nie próbuje po Victorię sięgnąć.

Ile kolejnych lat będzie korzystnych z perspektywy JSW?

- To również zależeć będzie od tego, jak długo zajmie proces zazieleniania stali. Sam proces wydaje się nieunikniony i będą w hutnictwie wprowadzane nowe technologie. Jednak, czy zajmie to dziesięć czy dwadzieścia lat, to dopiero czas pokaże.

Zanim dojdzie do zmian i królować będzie technologia wielkopiecowa produkcji stali z użyciem węgla koksowego, to pozycja Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie uprzywilejowana. Kolejnym elementem rzutującym na przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie odbudowa Ukrainy. Kiedy już wojna się skończy, to Polska zyska szansę wejścia w odbudowę tego kraju. I w zakresie węgla koksowego oraz koksu mogą się pojawić dobre perspektywy dla JSW.

Unia Europejska a import węgla koksowego z odległych kierunków

A jak zapatruje się pan na perspektywy węgla koksowego na świecie?

- Zapewne będzie się zmieniać podejście do rynków oraz do globalizacji, bowiem w kwestiach dotyczących transportu również coraz istotniejsza jest ekologia. Zatem zachodzi pytanie, czy racjonalny byłby import węgla koksowego do Unii Europejskiej z odległych kierunków, na przykład z Australii. I to również będzie się przekładało na sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jeżeli większą wagę zyskają producenci lokalni.

Raczej Australia zostanie dostawcą dla Chin, Indii czy Japonii. Natomiast upatruję w przyszłości umocnienia się pozycji JSW na rynku europejskim. Tym bardziej, że w skali całej Unii Europejskiej Jastrzębska Spółka Węglowa będzie jedynym producentem węgla koksowego, kiedy Czesi zakończą niewielkie wydobycie.

Jakie zagrożenia dla przyszłego funkcjonowania JSW pan dostrzega?

- Na razie perspektywy rynkowe dla JSW rysują się obiecująco, bowiem owo zazielenianie stali zapewne potrwa z 10-20 lat. Najpierw te nowe technologie z użyciem wodoru muszą zostać dopracowane i wdrożone w przemyśle. A chodzi o kosztowne procesy. Zatem poszczególne firmy będą sprawdzać, na ile te nowe technologie są już dojrzałe.

Poza tym wytwarzanie stali w piecach elektrycznych wymaga dużego zużycia energii elektrycznej i oznacza wysokie koszty produkcji. Zatem trzeba mieć odpowiednią ilość energii w odpowiedniej cenie. I oczywiście padają pytania o to, czy ta energia jest zielona.

Ponadto istotna jest kwestia dostępności złomu. To wszystko trzeba mieć na uwadze, myśląc o dalszych perspektywach hutnictwa w Polsce. Oczywiście w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej istotnym elementem będzie dbałość o koszty, wydajność oraz wielkość produkcji kopalń JSW.

Rozmawiał: Jerzy Dudała