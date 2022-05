Pozytywne zaskoczenie w kopalniach Taurona. Nadchodzą jednak komplikacje

W pierwszym kwartale 2022 r. w segmencie wydobycia węgla mieliśmy pozytywne zaskoczenie i jego zysk EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - red.) wyniósł 117 mln zł. W całym 2022 r. zysk EBITDA segmentu wydobycia wyniesie około zera - mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Pierwsze trzy miesiące 2022 r. były drugim z rzędu kwartałem, kiedy segment wydobycia węgla w Tauronie miał dodatni wynik EBITDA, w czwartym kwartale 2021 r. wyniósł on 44 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w sektorze górniczym w Tauronie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 69 mln zł, a w pierwszym kwartale 2021 r. było to 67 mln zł.

- W pierwszym kwartale 2022 r. w segmencie wydobycia węgla mieliśmy pozytywne zaskoczenie. Wpływ na pozytywną EBITDĘ (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - red.) miały ceny węgla, mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem cen, co zostało odzwierciedlone w wynikach. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2022 r. niemal cała produkcja była natychmiast sprzedawana, zupełnie inaczej niż w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy spora część wydobywanego węgla była lokowana na zapasy - mówił Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów, podczas konferencji prezentującej wyniki grupy Tauron w pierwszych trzech miesiącach 2022 r.

Podobne wydobycie, większa sprzedaż

Produkcja węgla handlowego w spółce Tauron Wydobycie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,45 mln ton i była na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, kiedy wyniosła 1,43 mln ton. Jak wyjaśniono, wysoki wolumen produkcji jest przede wszystkim efektem korzystnego układu frontów ścianowych w Zakładzie Górniczym Sobieski, mniejszej ilości ścian wydobywczych w Zakładzie Górniczym Janina oraz utrzymania porównywalnego poziomu produkcji w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

Znacząco wzrosła sprzedaż węgla, która w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,5 mln ton, podczas gdy w pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż sięgnęła 1,24 mln ton.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. segment wydobycia miał przychody w wysokości 558 mln zł (rok wcześniej 303 mln zł) i zysk EBITDA w wysokości 117 mln zł (rok wcześniej ujemna EBITDA wyniosła 14 mln zł).

Tauron podkreśla, że pierwszy kwartał 2022 r. był drugim z rzędu kwartałem, kiedy wydobycie węgla miało dodatnią EBITDA, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosła ona 44 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w sektorze górniczym w Tauronie wyniosły 69 mln zł (w pierwszym kwartale 2021 r. było to 67 mln zł.). Najważniejsze inwestycje to budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski (2 mln zł), przygotowanie produkcji (52 mln zł) oraz zadania modernizacyjno-odtworzeniowe (13 mln zł).

Jak czempion z czempionem

Perspektywy segmentu wydobycia na kolejne miesiące 2022 r. są jednak mieszane. Jak podkreśla Krzysztof Surma, mamy do czynienia z dwoma ważnymi czynnikami.

- Jeden to czynnik rynkowy, on powinien wpływać pozytywnie na wyniki segmentu w tym roku. Drugi czynnik to kwestia warunków górniczo-geologicznych. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału będziemy mieć do czynienia z przezbrojeniami ścian, które nieco pogorszą wyniki w tych kwartałach, ale w czwartym kwartale znów powinniśmy zobaczyć pozytywne wyniki w tym obszarze. Szacujemy, że EBITDA w tym segmencie powinna oscylować wokół zera w tym roku - prognozuje Krzysztof Surma.

W pierwszym kwartale 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 68 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych. Trwają negocjacje z zewnętrznymi dostawcami ws. podniesienia cen węgla.

- Mamy do czynienia z dyskusjami z dostawcami węgla co do cen na rok 2023. Czołowy dostawca węgla na polskim rynku, czyli PGG, jest w fazie dyskusji ze wszystkimi grupami, jaką cenę ustalić na rok kolejny - informuje Krzysztof Surma.

Prace nad wydzieleniem

Trwają także przygotowania do przejęcia przez Skarb Państwa spółki Tauron Wydobycie. Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Tauron Wydobycie.

Wcześniej Tauron informował, że dokonano już wyceny spółki Tauron Wydobycie. Nie wykluczone, że będzie nowa wycena.

- Analiza wartości będzie dokonana i w uparciu o tę wycenę nastąpi zbycie Tauron Wydobycie. Widzimy zmiany rynkowe i zmianę cen węgla, ale trudno jednoznacznie powiedzieć, czy ten trend ma charakter długoterminowy i czy ewentualny wpływ długoterminowy zmian cen węgla mógłby istotnie zmienić wycenę Tauron Wydobycie. Obecnie nie podzielamy zdania, ze to jest trend długoterminowy - dodaje Krzysztof Surma.

W grupie Tauron działa zespół, który zajmuje się wydzieleniem Tauron Wydobycie.