Pracownicy JSW mogą szybciej poznać wyniki badania na obecność koronawirusa

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), a także ich rodziny mogą szybciej poznać wyniki badania na obecność koronawirusa. Każdy z zakładów spółki został zobowiązany do wynajęcia wymazobusa - karetki z personelem przeszkolonym do pobierania próbek. Obecnie ratownicy medyczni docierają do pracowników, żeby pobrać drugi wymaz.