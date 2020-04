Pracownicy kopalni własnoręcznie szyją maseczki ochronne

Pracownice kopalni Sośnica należącej do Polskiej Grupy Górniczej przyniosły z domu własne maszyny i szyją maseczki ochronne. Maseczki trafiają do pracowników kopalni, ich rodzin oraz instytucji takich, jak domy pomocy społecznej. To kolejne z wielu działań prewencyjnych, które PGG i kopalnia Sośnica wdrażają w celu przeciwdziałania zarażeniu koronawirusem.