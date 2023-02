Pracownicy LW Bogdanka dostaną podwyżki

W Lubelskim Węglu Bogdanka zarząd porozumiał się ze związkami w kwestii podwyżek płac. Podwyżka wynagrodzeń w spółce od 1 stycznia 2023 roku wyniesie około 15,4 proc.

- "Ustalono poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2023 rok w kwocie 11821 zł brutto na pracownika (wzrost o około 15,4 proc. w stosunku do średniego wynagrodzenia ogółem w spółce bez wypłat nagród motywacyjnych oraz świadczeń o charakterze socjalnym w 2022 roku), pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę poziomu produkcji na 2023 rok - 8,5 mln ton wydobycia węgla handlowego” - wskazali przedstawiciele związków zawodowych w informacji dla załogi Bogdanki.

Poziom taki będzie realizowany poprzez wzrost podstawy do budowy tabel stawek płac zasadniczych oraz utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na tych samych zasadach co w pierwszym półroczu 2022 roku. Strony ustaliły również, że nowa wartość bezpłatnych talonów, czyli tzw. flapsów wyniesie 36 zł netto, natomiast wartość bezpłatnych bonów 29 zł brutto.

Lubelski Węgiel Bogdanka to najlepsza polska kopalnia węgla kamiennego. Węgiel kamienny energetyczny oferowany przez spółkę stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz produkcji cementu.

Odbiorcami surowca z Bogdanki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Kopalnia Bogdanka zatrudnia ponad 5,7 tys. osób.

Zmienić Bogdankę ze zwykłej kopalni w większy holding, który będzie motorem dla całej Lubelszczyzny

Prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Kasjan Wyligała zaznacza, że spółka zamierza wygenerować w okresie hossy na rynku węgla odpowiednią poduszkę finansową, która pozwoli jej nie tylko na realizację wydatków potrzebnych, żeby kontynuować wydobycie do roku 2049, jak to przewiduje umowa społeczna, ale również, by zapewnić sobie funkcjonowanie w dłuższym okresie czasu.

Chodzi o to, aby zainwestować w różne inne przedsięwzięcia.

- Pozwoli nam to zdywersyfikować nasze przychody i zmienić naszą spółkę ze zwykłej kopalni w większy holding, który będzie motorem dla całej Lubelszczyzny - zaznacza w rozmowie z WNP.PL prezes Bogdanki.