Pracownicy PGG zebrali dary dla uchodźców z Ukrainy

4 marca do centralnego magazynu przy kopalni Staszic-Wujek dotarła pierwsza transza darów zebranych przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) we wszystkich kopalniach i zakładach spółki podczas trwającej akcji pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie. Złożone przez pracowników spółki artykuły pilnej potrzeby trafią do najbardziej potrzebujących.