Pracownik kopalni, a zarazem raper. W nietypowy sposób przybliża innym górniczy świat

Maszynista wyciągowy Andrzej Gardyanczyk z KWK ROW Rydułtowy, rapujący pod pseudonimem Gardian, najnowszy utwór poświęcił kopalni.

- W rapie najważniejsze są słowa. Bóg dał mi talent, a ja go nie chcę zmarnować - mówi Andrzej Gardyanczyk, który pracuje w Ruchu Rydułtowy kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, jako maszynista wyciągowy, a po pracy jako Gardian pisze teksty i rapuje.

Najnowszy utwór „Kopalnia” poświęcił górnictwu, bowiem jak tłumaczy, to świat, który powoli się kończy. Z premierą utworu czeka jednak do czasu nakręcenia klipu.

- Zależy mi na tym, żeby klip powstał na kopalni, aby przybliżyć innym górniczy świat. Wiele osób nie docenia górników, nie docenia kopalń i tego co mamy, naszego dziedzictwa kulturowego. I niestety czasy są takie, żeby zminimalizować, zamknąć wydobycie. Nie wiadomo, jak długo będziemy fedrować, dlatego chcę upamiętnić to, co jeszcze zostało - tłumaczy Andrzej Gardyanczyk, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

W swoich tekstach podejmuje również tematy związane z miłością, przyjaźnią, a także z jego zamiłowaniem do motocykli. Jeden z utworów dedykował ratownikowi medycznemu, który jeździ motoambualsem - Borkosiowi, kiedy ten uległ wypadkowi i znalazł się w śpiączce.

„Ja pisze list do Ciebie, choć wiem, że teraz śpisz, może kiedyś usłyszysz, jak już miną gorsze dni, wiem, że jesteś silny i wyjdziesz z tego cało” - śpiewał Gardian. Medyk wybudził się ze śpiączki i w rozmowie z portalem Warszawa w Pigułce przyznał „Usłyszałem Cię przyjacielu”.

- Kiedyś rap był dla mnie ucieczką od problemów. Bo wolę uciekać do muzyki niż na przykład do jakiś używek. Teraz to moje największe hobby, uważam, że Bóg dał mi talent, a ja nie chcę go zmarnować - wyjaśnia Gardian, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

W kopalni pracuje pięć lat, od dziesięciu zajmuje się rapem. W jego pasji wspiera go żona.