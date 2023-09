Pracownik polskiej kopalni jest słynnym DJ-em

Powstaje reportaż telewizyjny o pracowniku należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ziemowit, słynnym w Azji producencie muzycznym i DJ-u, Patricku Moreno.

Ekipa telewizyjna odwiedziła w pracy w Ruchu Ziemowit inspektora gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczych Patryka Bielowicza.

Pracownik Zespołu Środkami Produkcji, Remontowej, Serwisów i Dzierżaw kopalni jest znany w krajach Azji szerszej publiczności jako Patrick Moreno.

Swoje utwory wydaje w największych wytwórniach świata, ale w Polsce nie był rozpoznawalny.

Patrick Moreno przygodę z muzyką zaczynał w wieku 15 lat. Jest samoukiem. Tworzy muzykę klubową w nurcie Progressive House, Bass House, muzykę EDM. Swoje utwory wydaje za granicą. Występował m.in. w Japonii, w Chinach, Austrii czy Holandii, gdzie jego muzyka cieszy się ogromną popularnością. Mimo sukcesów muzycznych nie rezygnuje z pracy w kopalni Piast-Ziemowit. Tłumaczy, że ma 11-letni staż pracy, także jako górnik.

Historia Patryka Bielowicza zainteresowała reporterkę telewizji DDTVN

- W krajach Azji ludzie rozpoznają mnie na ulicy. Koledzy z pracy na ogół nie wiedzieli czym się zajmuję, bo nie jestem chwalipiętą i się z tym specjalnie nie afiszowałem - mówi Patryk Bielowicz, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej. - Ale teraz, gdy przeczytali o mnie w Magazynie PGG oraz dzięki mojemu menadżerowi i przyjacielowi Pawłowi, który nagłaśnia moją historię, już wiedzą, że zajmuję się muzyką. Wiele osób mi gratuluje, wiele się dziwi, że lokalnie nie jestem doceniany muzycznie. Bardzo dużo osób wysyła mi wiadomości - dodaje Patryk Bielowicz.

Historia Patryka Bielowicza zainteresowała reporterkę telewizji DDTVN, która wraz z operatorem kamery i dźwiękowcem odwiedziła go w pracy i w domu.

- To, czym zajmuje się Patryk to są dwie zupełnie różne profesje. W obu jest zawodowcem, a przecież jeszcze swoją uwagę poświęca rodzinie. To dobry przykład dla innych i ogromna sztuka, te wszystkie światy połączyć - uważa Izabela Kaczyńska z DDTVN, cytowana na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Czasami ciężko te wszystkie światy łączyć i człowiek czuje się zmęczony

- Czasami ciężko te wszystkie światy łączyć i człowiek czuje się zmęczony. Wszystko można sobie poukładać. Od poniedziałku do piątku zajmuję się bardziej pracą i rodziną, a w weekendy muzyką. Bo jak siądę do tworzenia, to potrafię tak do rana - przyznaje Patryk Bielowicz.

W pracy i karierze Patryka wspierają żona i bliscy; ma dwuletnią córeczkę i sześcioletniego syna. Teraz przygotowuje się do kolejnej trasy, jednak nie chce jeszcze zdradzać szczegółów. Patrick Moreno obecnie wydaje swoje utwory w takich wytwórniach jak: Spinnin Records, Reveled Recordings, Universal Music, Armada Music, 2Dutch, Eclypse Records, Proximity, Mixmash Records, Smash The House. Współpracuje na stałe z wokalistami z Europy i Stanów Zjednoczonych. Potwierdzeniem jego popularności są supporty od popularnych artystów sceny EDM (m.in. Hardwell, David Guetta, Martin Garrix, R3hab).