Pracujący pod ziemią z dodatkowym urlopem

Porozumienie zawarte między zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oraz reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce stanowi, że osobom pracującym pod ziemią przysługiwał będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Po pięciu latach pracy pod ziemią pracownicy zyskają pięć dodatkowych dni urlopu, a po dziesięciu latach ta liczba wzrośnie do ośmiu dni.

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nabywa pracownik w każdym roku kalendarzowym, dodatkowy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany tylko w całości, a wypłacanie ekwiwalentu za urlop dodatkowy jest niedopuszczalne z wyjątkiem przypadków, gdy pracownik nie wykorzystał tego urlopu z powodu przejścia na rentę, świadczenie rehabilitacyjne lub z powodu śmierci. Nowe przepisy dotyczące dodatkowego urlopu obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

- Służy to wyrównaniu kwestii pracowniczych, bowiem wcześniej pracownicy kopalń Budryk oraz Knurów-Szczygłowice musieli mieć zaliczonych więcej niż połowę zjazdów w miesiącu, aby z tego dodatkowego urlopu móc skorzystać. A teraz we wszystkich kopalniach JSW będzie on niejako z automatu - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL jeden ze związkowców z JSW.

Zobacz również: Bez węgla będziemy mieć więcej smogu