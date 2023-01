Pracuje w kopalni i tworzy gry

Michał Radomski pracuje na przodku w Oddziale GRP-W1 Ruchu Wujek kopalni Staszic-Wujek, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Jest poetą i twórcą gier.

Jak wskazuje, jest górnikiem od 2011 roku, natomiast poetą, pisarzem i twórcą znacznie dłużej.

Michał Radomski początkowo pisał do szuflady, jednak w liceum spotkał nauczyciela, który go zachęcił, żeby twórczością podzielił się z innymi.

Tym nauczycielem był artysta z Nikiszowca Grzegorz Chudy. I tak się zaczęło. Michał Radomski wydał tomik poezji „Umuzor nes” o życiu, o miłości, wierze i bajkach. Napisał także mroczny, pełen czarnego humoru poemat „Blahebobla”. Pisze opowiadania, bajki, sztuki teatralne wystawiane na festynach miejskich we współpracy z grupą artystyczną Kagart.

Pisanie to tylko część twórczości Michała Radomskiego. Tworzy też on bowiem gry planszowe. „Bileciki do kontroli” to gra, która już została wydana. Chodzi w niej o dotarcie do określonego celu

- W grach planszowych uderzam w tematy, które jeszcze nie powstały. Mam dużo pomysłów, często te pomysły przychodzą też, gdy wyjeżdżam na powierzchnię i czuję świeże powietrze. Przychodzi masa pomysłów - przyznaje Michał Radomski, cytowany na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej.

- Wydawałoby się, że na dole w kopalni poetów nie ma, a proszę, jednak jestem - wskazuje.