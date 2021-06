Prąd będzie drogi, coraz droższy

Nie radzimy sobie z racjonalnym traktowaniem wyzwań z potrzeby ochrony środowiska i klimatu a naszym narodowym interesem. Zapętleni jesteśmy okrutnie i nie pomogą tu trudne i kosztowne przekształcenia energetyki oraz górnictwa bez uczciwego i stanowczego postawienia wspólnotowym partnerom naszej niezbywalnej doktryny bezpieczeństwa energetycznego kraju - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

- W tym kontekście znamienny niech będzie komentarz jednego z ważnych do nie tak dawna dla energetyki polityka. Przywołam z pamięci: „zarabiamy więcej, więc i płacić można więcej”. Moim zdaniem to najprostsza zapowiedź wielkości zmian cen energii w najbliższych latach.Dobrego samopoczucia odbiorców finalnych energii może już być mniej. Szczególnie z grupy na niskim napięciu. Ceny będą rosły w najbliższych latach w skali zbliżonej do 10 proc. albo nieco więcej, aby w 2030 roku podwoić się w relacji do 2010 roku. Ze wszystkimi skutkami dla przemysłów energochłonnych i pojawieniu się w znacznie większej skali ubóstwa energetycznego części rodaków i z ciężarem odpowiedzialności za taki stan rzeczy!- Wygląda na to, że może nie do końca. Widać przecież, co się dzieje. Ale widać dotkliwie - jak nigdy dotąd - brak doktrynalnych rozstrzygnięć co do strategii naszego bezpieczeństwa energetycznego. Na kilka dziesiątek lat - „świętych” zapisów dla wszystkich, niezależnie od politycznej farby.Zmiany strategii energetycznej Polski są wymuszane nie tylko stanowieniami unijnymi. Wynikają także z wieloletniej indoktrynacji antywęglowej. Medialnej i nie tylko. Dziś, bez politycznej jednoznaczności i determinacji, nie do odrobienia. Możemy snuć różne pomysły.Ale strategię energetyczną wyznacza filozofia polityki klimatyczno-energetycznej Unii. W szczególności kreowana przez kraje, które węgla już nie mają albo nie miały. A jeśli trochę jeszcze brunatnego, gdzieniegdzie, to spokojnie wykorzystują go w energetyce konwencjonalnej jako ubezpieczenie niestabilnej generacji OZO-wej.I nie pozwalają na to, aby z zewnątrz jakikolwiek kraj im „wybrzydzał”. To sygnał, że nie radzimy sobie z racjonalnym traktowaniem wyzwań z potrzeby ochrony środowiska i klimatu a naszym narodowym interesem.Zapętleni jesteśmy okrutnie i nie pomogą tu trudne i kosztowne przekształcenia energetyki oraz górnictwa bez uczciwego i stanowczego postawienia wspólnotowym partnerom naszej niezbywalnej doktryny bezpieczeństwa energetycznego kraju - po rok 40-ty, a być może i w mniejszej części trochę dalej.Póki co tej doktryny nie widać.- Na energetykę węglową jesteśmy skazani jeszcze przez sporo lat. Ze wszystkimi konsekwencjami. Wysokimi kosztami klimatycznej polityki UE i opłatami za uprawnienia do emisji CO2. Do tego podwyższanymi co rusz standardami ochrony środowiska.Nie zastąpimy jej tak szybko - jak wielu marzy - energetyką atomową. Ani przyrostem nowych mocy gazowych. Nie widać sprawnych technologii akumulowania energii OZO-wej. Nie może naszej generacji węglowej całkowicie zastąpić import.Widoczne jest w ostatnich latach ograniczanie naszego eksportu energii elektrycznej i rosnący lawinowo jej import. Nic w tym złego, ale przyczyna takiego stanu rzeczy świadczy o tym, że tracimy stopniowo wpływ na to, co się dzieje.Jesteśmy za drodzy, aby konkurować na otwartych rynkach energii. Drodzy będziemy nadal. Bo przyczyna w podatku emisyjnym. Ceny uprawnień „zabijają” konkurencyjność wielu gałęzi energochłonnych gospodarki w Polsce. Wyniosą się z Polski, jak wyniosły się z wielu krajów starej Europy. Tam, gdzie potrzeba ochrony klimatu, jest postrzegana racjonalnie. Bez wyzbywania się szans na rozwój na czas wychodzenia z kryzysów społecznych i gospodarczych kosztów pandemii.Czytaj także: Unia zmusza nas nie tylko do likwidacji państwowego górnictwa. To poszło dalej - Każda megawatogodzina energii energetycznej ze źródeł nieemisyjnych jest pożądana. Ale każda z nich wymaga ubezpieczenia energetyką stabilną. Póki co - konwencjonalną. Oby o tym nie zapomniano. Także w zapowiadanej unijnej debacie w sprawie reformy systemu EU ETS.Jedni - a są u nas tacy - upatrują w niej szansy na zmniejszenie uciążliwości dla generacji z paliw stałych. Miałoby być taniej w cenach uprawnień do emisji CO2 i mniej spekulacyjnych operacji dla podnoszenia ich cen. To mrzonki! Nie tędy droga w rozumieniu interesów liderów gospodarczych wspólnoty. Ma być drogo, ma być skutecznie i szybko. I tak pewno się będzie wskazywać w debacie. A nasz głos - i może jeszcze kogoś - będzie nieskuteczny.No i co tu dużo gadać - kłania się nasza „impotencja” polityczna okazywania naszych racji i skutecznej obrony oraz ich wygrywania. Bez kompleksów! W zgodzie z priorytetami ochrony klimatu i stanu rzeczy naszej energetyki. To główne czynniki, które zdeterminują tempo i skalę podwyżek cen energii elektrycznej.