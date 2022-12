Prawdopodobnie Wojciech Kałuża zostanie nowym wiceprezesem JSW

W środę, 14 grudnia, zapewne wybrany zostanie nowy wiceprezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Możliwe, że zostanie nim Wojciech Kałuża.

Na ten dzień zaplanowano rozmowy z kandydatami na stanowisko wiceprezesa JSW ds. rozwoju. Zatem konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, którego obowiązki dotychczas pełnił prezes Tomasz Cudny, powinien zostać rozstrzygnięty 14 grudnia 2022 roku.

- Zapewne na wiceprezesa wybrany zostanie Wojciech Kałuża - mówi portalowi WNP.PL osoba pracująca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

- Od pewnego czasu to on jest wskazywany jako ten, kto zajmie to stanowisko wiceprezesa. Wielu wiesza na nim psy i budzi on kontrowersje, ale ma on bogaty życiorys zawodowy i nie są mu obce kwestie dotyczące zarządzania - dodaje nasz rozmówca.

Wojciech Kałuża zasłynął z tego, że po wyborach samorządowych w 2018 roku jako polityk Platformy Obywatelskiej zawarł porozumienie z PiS, przez co opozycja straciła władzę w sejmiku wojewódzkim.

Niedawno Kałuża zrezygnował ze stanowiska wicemarszałka województwa śląskiego, po odejściu marszałka Jakuba Chełstowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Obecnie zarząd JSW pracuje w pięcioosobowym składzie. Prezesem zarządu spółki jest Tomasz Cudny. Natomiast wiceprezesi to: Sebastian Bartos, Edward Paździorko, Robert Ostrowski oraz Artur Wojtków.

Kopalnie JSW wydobywają głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Grupa JSW jest też producentem koksu.