Premier Australii twardo broni przemysłu węglowego

Premier Australii Scott Morrison oświadczył 23 grudnia, że nie dokona "nierozsądnych cięć" w przemyśle węglowym. Szef rządu był krytykowany za swoje stanowisko wobec zmian klimatu i kryzys wokół trwających pożarów buszu.

W szalejących od września w Australii pożarach buszu zginęło co najmniej 9 osób, a setki domów zostały zniszczone.

Portal BBC News zauważa, że gdy kryzys związany z pożarami narastał w zeszłym tygodniu, premier Scott Morrison zdecydował się na rodzinne wakacje na Hawajach. W poniedziałek, 23 grudnia, powtórzył, że nie będzie uzależniał swojego postępowania "od paniki".

Władze Australii konsekwentnie popierają energetykę węglową ze względu na jej wartość ekonomiczną, pomimo zaleceń dotyczących wpływu paliw kopalnych na zmiany klimatu - zauważa BBC News.

"To, czego nie zrobimy, to angażowanie się w nierozsądne, niszczące miejsca pracy i gospodarkę cele" - powiedział Morrison 23 grudnia dla lokalnego nadawcy Nine.

Wielu Australijczyków oskarżyło rząd o brak działań w sprawie globalnego ocieplenia, a krytyka narastała, gdy fala upałów pobiła rekordy w całym kraju i wywołała olbrzymie pożary.

Tegoroczny sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach tragiczne żniwo. Gwałtowność żywiołu i niezwykle wysokie temperatury przypisywane są zmianom klimatu.