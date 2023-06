Premier Czech: Mamy gwarancje, że kopalnia Turów nie szkodzi środowisku

Dzięki umowie międzyrządowej z 2022 r. Czechy mają wystarczające gwarancje, że wydobycie w polskiej kopalni węgla w Turowie nie zaszkodzi lokalnemu środowisku - powiedział premier Czech Petr Fiala.

Czechy mają wystarczające gwarancje, że wydobycie w polskiej kopalni węgla w Turowie nie zaszkodzi lokalnemu środowisku - powiedział Petr Fiala.

Istnieje szereg gwarancji, że kopalnia nie zaszkodzi interesom Republiki Czeskiej i interesom naszych obywateli - zaznaczył.

Nadchodzące miesiące pokażą, czy podjęte środki są skuteczne. Z dotychczasowych informacji wynika, że z dużym prawdopodobieństwem ocena realizacji podjętych ustaleń będzie pozytywna - dodał.

Czechy mają gwarancje, że wydobycie w kopalni w Turowie nie zaszkodzi środowisku

"Dzięki umowie międzyrządowej z 2022 r. Czechy mają wystarczające gwarancje, że wydobycie w polskiej kopalni węgla w Turowie nie zaszkodzi lokalnemu środowisku" - powiedział premier Czech Petr Fiala.

"Istnieje szereg gwarancji, że kopalnia nie zaszkodzi interesom Republiki Czeskiej i interesom naszych obywateli" - zaznaczył Fiala.

Uzupełnił, że nadchodzące miesiące pokażą, czy podjęte środki są skuteczne. Jak zaznaczył, z dotychczasowych informacji wynika, że z dużym prawdopodobieństwem ocena realizacji podjętych ustaleń będzie pozytywna.

Wstępne dane wskazują, że ściana chroni wody gruntowe przed skutkami wydobycia węgla w kopalni Turów

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami resortu środowiska Czesi otrzymają pod koniec czerwca pierwsze dane podsumowujące funkcjonowanie ściany, która ma chronić wody gruntowe przed skutkami wydobycia węgla w odkrywkowej kopalni Turów. Oceni je grupa hydrogeologów powołana przez ministra środowiska Petra Hladika.

Według dyrektora Czeskiej Służby Geologicznej Zdeńka Venera, dane, które napłynęły w pierwszym roku funkcjonowania ściany, pokazują, że bariera jak dotąd spełnia wyznaczone kryteria.

WSA podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów

W lutym 2021 r. Republika Czeska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z rozwojem wydobycia w kopalni Turów. W maju 2021 r. TSUE orzekł, że Polska musi natychmiast zaprzestać wydobycia. Polska odmówiła, a we wrześniu 2021 r. TSUE nałożył grzywnę w wysokości pół miliona euro dziennie. Negocjacje między Pragą a Warszawą ostatecznie doprowadziły do podpisania polsko-czeskiego porozumienia, na mocy którego Polska wypłaciła Republice Czeskiej 45 mln euro jako odszkodowanie za szkody spowodowane wydobyciem, a Praga wycofała pozew.

31 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał - do czasu rozpoznania skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Chodzi o decyzję GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.