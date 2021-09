Premier: Decyzja TSUE jest szkodliwa. Nie zamierzamy wyłączyć Turowa

Decyzja TSUE ws. kary za niezastosowanie się do środków zapobiegawczych w sporze o działalność kopalni Turów jest "skrajnie agresywna i szkodliwa" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "nie zamierzamy wyłączyć Turowa".

Kopalnia i elektrownia Turów nie zostaną wyłączone, bo są fundamentalnie ważne dla polskiego systemu elektroenergetycznego, dostarczając od 4 do 7 proc. energii elektrycznej. To miliony osób, to bardzo duża liczba szkół, szpitali, które zostałyby pozbawione prądu - powiedział premier.

Rząd przedsięweźmie wszystkie możliwe środki służące do przedstawienia argumentacji całej Izbie. (...) Będziemy się posługiwać arsenałem argumentacji o charakterze politycznym i społecznym. Nie można dopuścić do tego, aby takim wyrokiem zagrozić zdrowiem i życiem Polaków - dodał.

Jeśli UE i TSUE chcą ryzykować życiem i zdrowiem Polaków i za nic mają naszą argumentację, to ja uważam, że takie postawienie sprawy jest postawieniem sprawy na głowie. Nie zgadzamy się z tym - oświadczył.

W poniedziałek, ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czego TSUE zobowiązał Polskę w maju, Trybunał nałożył na Polskę 0,5 mln euro kary za każdy dzień kontynuowania pracy kopalni.



Jak stwierdził Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej, kopalnia i elektrownia Turów nie zostaną wyłączone, bo są "fundamentalnie ważne" dla polskiego systemu elektroenergetycznego, dostarczając od 4 do 7 proc. energii elektrycznej. "To miliony osób, to bardzo duża liczba szkół, szpitali, które zostałyby pozbawione prądu". Jak dodał, rząd przedsięweźmie "wszystkie możliwe środki służące do przedstawienia argumentacji całej Izbie. (...) Będziemy się posługiwać arsenałem argumentacji o charakterze politycznym i społecznym. Nie można dopuścić do tego, aby takim wyrokiem zagrozić zdrowiem i życiem Polaków".

Czytaj też: PGE: Kopalnia Turów nadal będzie pracować

"Trudno sobie wyobrazić, aby rząd PiS, rząd społeczny, który patrzy każdego dnia jak można pomóc obywatelom, nagle doprowadził do tego, żeby mieszkańcy Bogatyni albo Zgorzelca zostali na zimę pozbawieni ciepła. Oni mają marznąć, bo jest taka decyzja europejskiego trybunału?" - stwierdził Morawiecki. "Jeśli UE i TSUE chcą ryzykować życiem i zdrowiem Polaków i za nic mają naszą argumentację, to ja uważam, że takie postawienie sprawy jest postawieniem sprawy na głowie. Nie zgadzamy się z tym" - oświadczył.



Jego zdaniem, "nikt w Europie, a zwłaszcza nikt, kto nie ma legitymacji społecznej nie powinien podejmować decyzji, która naraża bezpieczeństwo energetyczne kraju i powoduje, że bez prądu, bez ciepła mogą pozostać miliony obywateli".



Jak dodał decyzja jest "błędna, arbitralna(...), skrajnie agresywna i skrajnie szkodliwa", pozbawiona adekwatności i proporcjonalności środka. "Organ wydający orzeczenia niewykonalne pozbawia powagi sam siebie" - stwierdził i - jak powiedział - decyzję podjęła "jedna osoba, która wkrótce przestaje być sędzią".



Pytany o karę, Morawiecki stwierdził, że "to czy ostatecznie Polska będzie musiała zapłacić, to zobaczymy". "Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne i inne aby wykazać absolutną nieproporcjonalność decyzji" - dodał. Pytany czy wyobraża sobie odliczenia kary od środków z UE Morawiecki odparł: "przed chwilą pokazaliśmy 80 mld zł dochodów więcej w budżecie".