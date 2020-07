Premier: epidemia pod kontrolą, górnicy wrócili do pracy

Epidemia koronawirusa jest pod kontrolą, dowodem jest powrót do pracy wszystkich górników z kopalni węgla Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w tej kopalni.

Ta należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia była pierwszą, w której wyzdrowieli już wszyscy spośród 590 zakażonych SARS-CoV-2 górników.

Większość przechodziła chorobę bezobjawowo, żaden z pracowników kopalni nie zmarł. Ostatni chorzy zostali uznani za ozdrowieńców 1 lipca.

Łącznie w górnictwie zanotowano ponad 6,5 tys. przypadków koronawirusa. Jak mówił w piątek w bytomskiej kopalni szef rządu, dotąd wyzdrowiało prawie 90 proc. wszystkich zakażonych, w tym w kopalni Bobrek - 100 proc.

"To była polityka, którą zaprowadziliśmy na samym początku - żeby przebadać przesiewowo maksymalnie dużo górników. Dlatego w maju, na początku czerwca, mieliśmy duże przyrosty tych, którzy byli zidentyfikowani jako pozytywni. Ale dzisiaj widzimy już, że to była bardzo dobra polityka, bardzo dobre podejście - dzisiaj mogą oni z powrotem wrócić do pracy" - powiedział premier, podkreślając, że żaden górnik nie zmarł z powodu Covid-19.



"Ze wszystkich górników, którzy zachorowali, żaden nie zmarł, wszyscy górnicy powoli dochodzą do siebie, właściwie 90 proc. jest już zdrowych. To świadczy o tym, że nasza polityka szybkiego wyłapania tych wszystkich osób, które są zakażone, izolacji, sprawdziła się" - ocenił Morawiecki.



"W całym tym procesie zarządzania epidemią, co do której nie było nigdzie opisów, podręczników, jak się należy zachować, działaliśmy dzień i noc - od marca, przez kwiecień, maj, z nadzieją, że szybkie wyłapanie szybko zakończy tę epidemię. I dzisiaj jesteśmy na bardzo dobrej drodze powrotu do normalności, powrotu do pracy" - dodał szef rządu.



"Tu (w kopalni Bobrek - PAP) wszyscy wrócili już do pracy, mamy więc powrót do normalności. Dzisiaj potrafimy sobie lepiej radzić z tą epidemią i jest ona już dzisiaj pod kontrolą" - zapewnił premier, który podczas wizyty w kopalni spotkał się m.in. z grupą ozdrowieńców.



Premier dziękował też wszystkim służbom medycznym, sanitarnym i mundurowym, które były w gotowości w związku z epidemią koronawirusa. "Jesteśmy wam bardzo wdzięczni" - powiedział.



Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek dziękował premierowi i szefowi resortu zdrowia za wolę i determinację sprawnego wygaszenia epidemii koronawirusa w górnictwie. Przypomniał, że na 280 tys. przeprowadzonych w regionie testów na obecność SARS-CoV-2, ponad 110 tys. wykonano w ramach badań przesiewowych górników i ich rodzin.



"Dzięki takiej zmasowanej akcji mogliśmy bardzo szybko wyłapać osoby, które są nosicielami wirusa. Dziś zdecydowana większość osób jest zdrowa" - podkreślił Wieczorek, wskazując, iż z polskich doświadczeń korzystają obecnie np. Czesi.



Pierwszy przypadek koronawirusa w kopalni Bobrek potwierdzono 25 marca, kolejnych kilkadziesiąt w następnych tygodniach. Pierwotnie kopalnia nie była ogniskiem wirusa - pierwsi górnicy zakazili się prawdopodobnie od członków swoich rodzin ze środowiska medycznego.



W pierwszych dniach kwietnia z rejonu prowadzonych prac prewencyjnie wycofano dwie brygady górników z Bobrka - w sumie około 30 osób. Decyzję taką podjęto po tym, gdy okazało się, że w kręgu znajomych jednego z pracowników może być osoba zarażona koronawirusem. W kolejnych dniach potwierdzono zakażenie u jednego z górników, a kolejnych poddano testom.