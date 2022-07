Premier interweniuje ws. węgla. Państwowe firmy muszą sprowadzić surowiec

Na składach węgla pustki, dlatego rząd zdecydował się na interwencję. Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera od zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP.

Zgodnie z dokumentem premier Mateusz Morawiecki zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia br. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Spółka musi sprowadzić go do Polski w terminie do 31 października 2022 r.

Do importu 2 mln ton takiego węgla w tym samym czasie i o takich samych parametrach jakościowych została zobowiązana także spółka Węglokoks.

Z pisma wynika, że obu spółkom zakazano odsprzedaży węgla prywatnym pośrednikom.

W piśmie zaznaczono, że gdyby spółki odmówiły zawarcia umów dotyczących zakupu węgla, decyzja premiera stanie się "natychmiast wymagalna". W decyzji powołano się na przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r.

W tle ustawa o sytuacji kryzysowej

Zgodnie z ustawą w sytuacji kryzysowej Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem administracji rządowej, wydawać polecenia obowiązujące m.in. przedsiębiorcom w celu m.in. przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny; usunięcia skutków sytuacji kryzysowej.

"Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia" - napisano w ustawie.

Zarówno PGE Paliwa jak i Weglokoks to spółki będące w gestii Skarbu Państwa. PGE Paliwa należy do PGE, w którym 60,86 proc. akcji należy do państwa. PGE Paliwa specjalizuje się w dostawach węgla na polskim rynku energii. Świadczy także usługi związane z logistyką dostaw. Jej klientami są zakłady energetyczne, ciepłownicze, odbiorcy przemysłowi oraz firmy pośredniczące w handlu węglem zlokalizowane w całej Polsce.

PGE przystępuje do realizacji

PGE potwierdziła w czwartek otrzymanie decyzji Prezesa Rady Ministrów. zobowiązującą spółkę PGE Paliwa do zakupu do dnia 31 sierpnia 2022 r. 2,5 mln ton węgla opałowego. PGE Paliwa obecnie realizuje kontrakty importowe zabezpieczające potrzeby Grupy PGE.

Jak zaznaczyła spółka, decyzja zobowiązuje ją do zakupu wskazanej ilości węgla z docelowym przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych i sprowadzenia go do Polski do dnia 31 października 2022 r.

Węglokoks też potwierdził, ale bez szczegółów

Węglokoks jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zajmuje się eksportem węgla kamiennego energetycznego, sortowanego i koksowego; importem węgla, magnetytu oraz biomasy, logistyką towarów z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, rzecznego i samochodowego.

"Potwierdzam, że Węglokoks SA otrzymał decyzję o zakupie węgla na rynkach międzynarodowych. Oprócz swojej podstawowej działalności gospodarczej, zaczęliśmy więc działania związane z importem węgla" - powiedział PAP rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz.

"Wszystkie działania handlowe stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa; związani jesteśmy szeregiem umów międzynarodowych, w związku z czym nie mamy w tej chwili możliwości udzielania odpowiedzi na szczegółowe pytania" - dodał rzecznik, nawiązując do pytań PAP na temat szczegółów podjętych przez firmę w tym zakresie działań.

Wojna spowodowała embargo na rosyjskie surowce

Katowicka Grupa Węglokoks, oprócz eksportu, jest także istotnym graczem na rynku stali i surowców. Ponadto zajmuje się importem, logistyką i handlem międzynarodowym. Po pięciu miesiącach tego roku jednostkowe przychody Węglokoksu przekroczyły 1,4 mld zł, a zysk brutto wyniósł 103 mln zł.

8 kwietnia br. polski rząd w związku z agresją Rosji na Ukrainę wprowadził embargo na dostawy węgla ze Wschodu.

Według danych GUS w ubiegłym roku zużycie węgla w gospodarstwach domowych wyniosło 7,4 mln ton. Z Rosji do naszego kraju trafiało, w zależności od roku, około 8 mln ton węgla.