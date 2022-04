Premier Morawiecki uda się do kopalni Zofiówka

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w sobotę uda się do Jastrzębia Zdroju, do kopalni Zofiówka, gdzie trwają poszukiwania 10 górników uwięzionych pod ziemią. Zrobimy wszystko żeby ci górnicy wrócili do nas cali, zdrowi, żywi - dodał.

W sobotę nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka (Śląskie). Poszukiwanych jest 10 pracowników.

"Znowu dotarła do nas dzisiaj w nocy smutna wiadomość o kolejnym wybuchu w innej kopalni również JSW, kopalni Zofiówka. Tam 10 górników zostało zablokowanych w głębi chodnika i dzisiaj od rana, po otrzymaniu odpowiednich zapewnień ze strony zespołu specjalistów, 12 zastępów ratowników ruszyło z pomocą, aby wydobyć swoich braci górników" - mówił szef rządu podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Zaznaczył, że jest trudny proces. "Myślami jesteśmy przy rodzinach, jesteśmy przy tych górnikach. Zrobimy wszystko żeby ci górnicy wrócili do nas cali, zdrowi, żywi, ale sytuacja jest niestety tutaj bardzo niedobra; jest bardzo smutna" - powiedział premier.

Zapowiedział też, że "bezpośrednio po tej naszej konferencji jadę na Śląsk, jadę do Jastrzębia".

Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia, w sobotnim komunikacie podała, że w rejonie wypadku było 52 pracowników, 42 z nich wyszło o własnych siłach.