Premier na Barbórce: Musimy unowocześnić górnictwo

Unowocześnienie górnictwa jest potrzebne do obrony polskiego modelu tej branży wobec żądań Unii Europejskiej dotyczących klimatu - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystej akademii barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w Katowicach.

Apelował o wspólne wypracowanie rozwiązań, które pozwolą utrzymać wielki przemysłowy potencjał Śląska.

W swoim wystąpieniu premier wyraził przekonanie, że mało jest zawodów tak bardzo związanych z Polską i nawiązujących polskiej tradycji, jak właśnie górnictwo.

Morawiecki przyznał, że obecne czasy niosą ogromne wyzwania dla branży wydobywczej, związane unijną polityką klimatyczną.



"Dlatego tak bardzo polegamy na naszych europarlamentarzystach - na tych, którzy trzymają ręką na pulsie w Brukseli i Strasburgu, bo tam wykuwają się regulacje, które mają ogromny wpływ na polskie górnictwo"- powiedział Morawiecki.

Premier @MorawieckiM podczas Akademii Barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej w #Katowice: Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę wspaniałą uroczystość, bo ona wyznacza z jednej strony tradycję a z drugiej strony wiarę w przyszłość górnictwa. pic.twitter.com/ydFPvN1FTW — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 30, 2019

Zapewnił, że rząd stara się robić wszystko, co w jego mocy, by branża była w dobrej kondycji, ale jak się wyraził - polityka klimatyczna UE "zmienia warunki Polski". "I my, używając siły państwa polskiego, ale jednocześnie chcąc przecież dalej być jak najbardziej częścią UE, musimy dopasowywać do tego naszą politykę" - podkreślił.

"Dlatego walczymy w Brukseli o jak najlepsze warunki dla polskiego górnictwa. Bo polskie górnictwo to bezpieczeństwo - przede wszystkim energetyczne, to niskie ceny. Dzisiaj Polska ma w Europie jedne z najniższych cen energii właśnie również dzięki polskiemu górnictwu. Dziękujemy polskim górnikom za to" - dodał szef rządu.





Premier @MorawieckiM wręczył medale Zasłużony dla Górnictwa RP podczas uroczystej Akademii Barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej w #Katowice. pic.twitter.com/mLyp51GQBp — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 30, 2019

Jak zaznaczył, konieczna jest współpraca górników, rządu i polityków w Brukseli, aby Śląsk był nadal pozostał "rdzeniem potencjału przemysłowego" w Polsce. Wyraził przekonanie, że Śląsk - na którym łączą się kompetencje, wieloletnie doświadczenia i tradycja - powinien być miejscem, w którym dokonają się istotne zmiany i będą wprowadzane nowoczesne rozwiązania.

"Transformacja, która się tutaj dokonuje musi uwzględniać wielki potencjał inżynieryjny, projektowy, techniczny, górniczy, technologiczny" - mówił premier. Wyraził przekonanie, że górnicy potrafią łączyć przeszłość z nowoczesnością.

"Przecież wszyscy chcemy tej nowoczesności - z jednej strony po to, żeby nasze kopalnie pracowały jak najbezpieczniej, ale z drugiej strony, żeby były jak najbardziej efektywne. To jest też potrzebne, żebyśmy obronili model naszego górnictwa wobec żądań Unii Europejskiej. Musimy połączyć nasze zdolności zarządzania górnictwem, energetyką, z nowoczesnymi trendami przyszłości" - wskazywał.