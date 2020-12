Premier: nie rezygnujemy z planów wobec polskiego górnictwa

Nie rezygnujemy z planów wobec polskiego górnictwa, chcemy, by było coraz bardziej nowoczesne, czystsze i bezpieczniejsze - podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki, składając górnikom życzenia z okazji Barbórki.

"Tegoroczna Barbórka jest wyjątkowa, bo pada na nią długi cień pandemii. Przyszłość gospodarki zależy od tego, jak szybko uda nam się wygrać z wirusem. Pomimo tego nie rezygnujemy ze swoich planów wobec polskiego górnictwa. Chcemy, by było coraz bardziej nowoczesne, czystsze i bezpieczniejsze" - powiedział w piątek Morawiecki.

⛏️ W dniu św. Barbary wszystkim górnikom chciałbym przekazać życzenia i tradycyjne pozdrowienia oraz ważną prośbę - oddawajcie osocze! To coś więcej niż szlachetny gest. To dar życia! Nikt tak jak Wy nie zna jego ceny - codziennie narażacie się podczas ciężkiej pracy pod ziemią. pic.twitter.com/YE0mApXnGy — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 4, 2020

Premier złożył życzenia górnikom i zwrócił się do nich z prośbą: "W dniu Świętej Barbary wszystkim górnikom chciałbym przekazać nie tylko życzenia i tradycyjne pozdrowienia, ale mam do nich ważną prośbę. Oddawajcie osocze!"

"To coś więcej, niż szlachetny gest. To dar życia! Nikt tak jak Wy nie zna jego ceny, gdy codziennie narażacie się podczas ciężkiej pracy pod ziemią. Wasza postawa może poprowadzić nas do zwycięstwa nad pandemią" - podkreślił.

"Niech tegoroczna Barbórka będzie prawdziwym świętem górniczej solidarności! Szczęść Boże!" - zakończył premier.